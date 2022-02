L'acteur Dylan Robert, César du meilleur espoir masculin en 2019, condamné à trente mois de prison

Dylan Robert, César du meilleur espoir masculin en 2019, a été condamné à trente mois de prison pour des vols avec violence. La condamnation du jeune homme a été prononcée lundi 31 janvier par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence. L'acteur a reconnu deux arrachages de colliers commis dans les Bouches-du-Rhône, a rapporté le journal Le Monde. L'acteur a expliqué au tribunal qu'il cherchait de l'argent pour financer la caution qu'il devait verser dans une autre affaire...

Une caution à payer...

Dylan Robert avait été incarcéré le 5 janvier après avoir reconnu les vols commis en 2021 à Gardanne et Peypin (dont l'un a d'ailleurs échoué). "Oui je suis débile, je vous le dis entre quatre yeux", a-t-il déclaré au président du tribunal surpris par le mobile avancé pour expliquer ses actes.



L'acteur se trouvait sous contrôle judiciaire depuis février 2021 après avoir passé treize mois en détention provisoire suite à deux affaires de vol avec arme en 2017 et d'autres vols avec violence. La condition pour cette liberté retrouvée : le versement d'une caution de 3000 euros. "J’avais super peur de ne pas la payer, peur que le juge me dise : tu paies pas, alors tu retournes en prison ! La boule au ventre, j’ai refait la connerie, la seule chose que je sais faire", a déclaré Dylan Robert.

Des possibilités de réinsertion, selon son avocat

Le jeune homme a paniqué, a-t-il assuré au tribunal : quand il est sorti de prison, le monde du cinéma fonctionnait au ralenti à cause du Covid-19. Par ailleurs, une salle de sports qui lui avait fait une promesse d'embauche n'a pas tenu parole. Il n'a même pas pensé demander un délai pour payer sa caution, oubliant qu'un juge lui avait déjà accordé sa confiance durant l'année 2021, lui donnant des autorisations pour partir en tournage.



Son incarcération en janvier 2020, survenue peu après son premier succès cinématographique, avait jeté une ombre sur la jeune carrière de Dylan Robert. Cette condamnation ne va rien arranger. Son avocat Aymeric Ros a rappelé de son côté les vicissitudes d'une jeunesse sous des influences pas toujours enviables : "Il a grandi dans le chaos de la délinquance, il cherche à y échapper et à embrasser des projets dans le monde du cinéma, de la mode. Il a de véritables possibilités de réinsertion."