L'acteur britannique Tom Wilkinson, connu pour son rôle dans "The Full Monty", est mort à 75 ans

Il était surtout connu pour son rôle dans The Full Monty, une comédie sortie en 1997. L'acteur britannique Tom Wilkinson est mort, samedi 30 décembre, à l'âge de 75 ans, a annoncé sa famille. Celle-ci a précisé, dans un communiqué, relayé notamment par Sky News, qu'il était chez lui avec sa femme et sa famille, lorsqu'il est décédé subitement.

Tom Wilkinson avait incarné le personnage de Gerald Cooper dans The Full Monty, un long-métrage devenu culte, qui mettait en scène un groupe de métallurgistes licenciés décidés à se transformer en stripteaseurs pour pouvoir gagner leur vie. Il avait d'ailleurs repris ce rôle dans la série inspirée du film, diffusée en juin sur la plateforme de streaming Disney+.

L'acteur, né dans le Yorkshire, a reçu le BAFTA du meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance dans cette comédie à succès. Tom Wilkinson a aussi figuré dans la comédie romantique Shakespeare In Love, sortie en 1998, puis dans le blockbuster de Christopher Nolan, en 2005, Batman Begins. Il a en outre joué dans la comédie dramatique de 2011 The Best Exotic Marigold Hotel. Comme le rappelle la BBC, l'acteur a été nommé deux fois aux Oscars, pour les films In the Bedroom et Michael Clayton.