L'acteur Benjamin Lavernhe, qui incarnait l'abbé Pierre dans un biopic, se dit "effondré" et parle de "trahison"

"De se dire qu’on est passés à côté de ça et qu’on ne l’a pas vu, c’est ça qui est le plus terrible", décrit l'acteur à propos des accusations de violences sexuelles perpétrées durant des années par l'abbé. Son témoignage est à retrouver dans l'émission "Beau Geste", à voir ce soir sur France 2.

Dans le biopic quelque peu hagiographique sorti en novembre 2023, L'Abbé Pierre, une vie de combats, réalisé par Fréderic Tellier, l'acteur Benjamin Lavernhe incarnait le religieux. Aujourd'hui, alors que les accusations de violences sexuelles contre l'abbé se multiplient, il réagit pour la première fois et dit se sentir trahi, dans l'émission "Beau geste", diffusée dimanche 10 novembre sur France 2.

"Déjà je pense aux victimes, il y a 25 témoignages et c’est épouvantable. Forcément, on ressent une grande trahison, une grande tristesse", déclare Benjamin Lavernhe. "De la sidération. Je cherche des mots, mais c’est difficile de les trouver. De l’effroi, parce que quelque part, c’était un ami." Car si l'acteur n’avait pas rencontré le prêtre, il avait, dit-il, "l’impression de l’avoir un peu connu".

"Comment ce type qui a fait autant de choses extraordinaires a pu aussi mal se conduire ? Et au-delà ! La dualité de l’être humain, l’ambivalence, c’est toujours un choc", insiste le comédien. "Et bien sûr que Frédéric Tellier et toutes les équipes, on est effondrés. (...) De se dire qu’on est passés à côté de ça et qu’on ne l’a pas vu, eh bien, c'est ça qui est le plus terrible. Donc oui, il va falloir du temps pour s’en remettre."

Après les sept premières accusations dévoilées en juillet, l'abbé Pierre est accusé par 17 nouvelles femmes de différents types de violences sexuelles, selon un rapport du cabinet spécialisé Egaé(Nouvelle fenêtre) relayé par la Fondation Abbé-Pierre.

Le rapport remis le 4 septembre au mouvement Emmaüs détaille des faits allant de "propos à caractère sexuel" à des "actes répétés de pénétration sexuelle" sur une personne majeure ainsi que des "contacts sexuels sur une enfant". En réaction à ces témoignages, la Fondation a annoncé plusieurs mesures, dont le changement de son nom pour en retirer la mention de l'abbé.