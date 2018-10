L'acteur américain Scott Wilson, Hershel Greene dans "The Walking Dead", est mort à 76 ans

Son personnage devait revenir dans la saison 9, qui débute dimanche. L'acteur Scott Wilson est mort, samedi 6 octobre, à l'âge de 76 ans, a annoncé la chaîne américaine AMC qui diffuse The Walking Dead. La chaîne a salué la mémoire d'un "grand acteur et une personne encore meilleure". Scott Wilson incarnait Hershel Greene, l'un des personnages principaux des saisons 2 à 4. "Repose au paradis, Scott. Nous t'aimons", a twitté le compte officiel de la série.

We are deeply saddened to report that Scott Wilson, the incredible actor who played Hershel on #TheWalkingDead, has passed away at the age of 76. Our thoughts are with his family and friends. Rest in paradise, Scott. We love you! pic.twitter.com/guNI7zSqDZ