L'acteur américain Ray Liotta, inoubliable dans "Les Affranchis" de Martin Scorsese, est mort à 67 ans, annonce son agent

Son regard bleu acier crevait l'écran. Ray Liotta, qui avait connu un succès mondial en 1990 avec son rôle de Henry Hill dans Les Affranchis de Martin Scorsese, est mort à l'âge de 67 ans, a annoncé son agent à Variety (article en anglais), jeudi 26 mai. Le comédien "est mort dans son sommeil alors qu'il se trouvait en République dominicaine pour le tournage d'un prochain film, Dangerous Waters", écrit le titre américain.

Qu'il joue un gangster ou un policier, Ray Liotta était un habitué des polars. On l'avait vu dans Copland, Blow, Narc, ou encore Revolver. Mais aucun de ces films n'a eu le retentissement des Affranchis, qui a reçu un énorme succès critique et commercial. Le film avait a été nommé six fois aux Oscars et avait remporté une statuette (l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle) lors de la cérémonie organisée en 1991.

Il s'était d'abord fait connaître à l'écran en 1986 avec Dangereuse sous tous rapports, qui lui avait valu une nomination aux Golden Globes comme meilleur second rôle masculin.