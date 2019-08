L'acteur américain Peter Fonda, star du film culte "Easy Rider", est mort à l'âge de 79 ans

Sorti en 1969, "Easy Rider" est l'un des films étendards de la contre-culture américaine des années soixante.

Il laisse toute une génération orpheline. L'acteur américain Peter Fonda, rendu célèbre par son rôle de motard dans le film Easy Rider en 1969, est mort, vendredi 16 août, à son domicile de Los Angeles, à l'âge de 79 ans. Fils de la star d'Hollywood Henry Fonda, petit frère de Jane Fonda et père de Bridget Fonda, il a succombé à un arrêt respiratoire, provoqué par un cancer du poumon.

Easy Rider, écrit par Peter Fonda, Dennis Hopper et Terry Southern, interprété par les deux premiers et réalisé par Hopper, raconte l'épopée de deux motards, Wyatt et Billy, dont le voyage à travers l'Amérique est semé d'embûches. Il évoque la quête de liberté, à travers une odyssée à moto dans les grands espaces du sud-ouest américain. L'image de Peter Fonda les jambes étendues sur son chopper Harley-Davidson peint aux couleurs du drapeau américain est emblématique du cinéma de cette époque.

"Tandis que nous pleurons la perte de cet homme doux et gracieux, nous souhaitons aussi célébrer son esprit indomptable et son amour de la vie, écrit la famille de l'acteur en annonçant sa mort. En l'honneur de Peter, portez un toast à la liberté, s'il vous plaît." Jane Fonda s'est dite "très triste". "C'était mon gentil petit frère adoré, le bavard de la famille, a déclaré l'actrice. J'ai passé des moments merveilleux seule avec lui ces derniers jours. Il est parti en riant."

Il allait fêter les 50 ans d'"Easy Rider"

Easy Rider, pour lequel Peter Fonda a été nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur scénario, a ouvert une nouvelle ère à Hollywood. Depuis sa fin marquée par une mort violente, les conventionnelles "happy end" ont laissé place à des épilogues moins enchantés.

Après ce succès, Peter Fonda a multiplié les rôles dans différents registres, aussi bien au cinéma qu'à la télévision. En 1998, il avait concouru aux Oscars pour son rôle dans le film L'Or de la vie, de Victor Nuñez, qui lui a finalement valu un Golden Globe. Plus récemment, Peter Fonda avait joué Méphistophélès dans Ghost Rider (2007). La même année, il avait effectué une apparition remarquée dans le remake du western 3h10 pour Yuma, aux côtés de Christian Bale et Russell Crowe. Son dernier film, The Last Full Measure, avec Samuel L. Jackson, Morgan Freeman et Laurence Fishburne, doit sortir fin octobre aux Etats-Unis.

Pour célébrer le 50e anniversaire de la sortie du film, Peter Fonda avait organisé une projection de ce long-métrage de légende, à New York, le 20 septembre prochain. Des musiciens devaient interpréter la célèbre bande-son rock du film, dont l'inoubliable Born to Be Wild, du groupe Steppenwolf.

Un écologiste de longue date

Né en 1940 à New York, Peter Fonda a été très tôt orphelin de sa mère, Frances Ford Seymour, qui s'est suicidée. Il a déclaré dans des entretiens n'avoir été informé que bien plus tard qu'il s'agissait d'un suicide. Il admirait son père, Henry Fonda, tête d'affiche de films comme Les Raisins de la colère ou 12 Hommes en colère, mais a ensuite décrit celui-ci comme émotionnellement distant.

Peter Fonda laisse derrière lui sa femme, Margaret DeVogelaere, et les enfants qu'il a eus d'une précédente union avec Susan Brewer, Bridget et Justin Fonda. Ses deux enfants ont aussi travaillé à Hollywood.

Militant écologiste de la première heure, l'acteur avait fait sensation au festival de Cannes, en 2011, lorsqu'il avait qualifié le président américain de l'époque, Barack Obama, de "putain de traître". Il lui reprochait sa gestion d'une marée noire dans le Golfe du Mexique, provoquée par le naufrage de la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon.