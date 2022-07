L'acteur américain Paul Sorvino, célèbre pour son rôle dans "Les Affranchis", est mort à 83 ans

L'acteur américain Paul Sorvino, célèbre pour son rôle dans Les Affranchis et père de l'actrice Mira Sorvino, est décédé lundi à l'âge de 83 ans, a annoncé son entourage. "Je suis atterrée. L'amour de ma vie et l'homme le plus formidable à avoir vu le jour est parti. J'ai le coeur brisé", a écrit sa femme, Dee Dee Sorvino, sur sa page Facebook.

My father the great Paul Sorvino has passed. My heart is rent asunder- a life of love and joy and wisdom with him is over. He was the most wonderful father. I love him so much. I’m sending you love in the stars Dad as you ascend.