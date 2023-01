Kevin Spacey plaide non-coupable de sept nouvelles accusations d'agressions sexuelles au Royaume-Uni

En juillet, le comédien avait déjà nié quatre agressions sexuelles sur trois hommes lors d'une audience à Londres. Son procès doit se tenir en juin.

L'acteur américain Kevin Spacey a plaidé non-coupable de sept charges d'agressions sexuelles devant la Cour de Southwark à Londres, au Royaume-Uni. La star hollywoodienne de 63 ans est accusée d'agressions sexuelles sur un homme, entre 2001 et 2004.

Le comédien deux fois oscarisé est par ailleurs déjà poursuivi en Angleterre pour quatre agressions sexuelles sur trois hommes entre mars 2005 et avril 2013, lorsqu'il était directeur du théâtre londonien Old Vic. Entendu en juillet lors d'une audience à Londres, il avait aussi plaidé non coupable.

Un procès en juin pour l'ensemble des affaires

Au total, il doit donc désormais répondre de charges liées à des accusations d'agressions sexuelles sur quatre hommes entre 2001 et 2013. Le procès de l'acteur, prévu en juin prochain et qui doit durer un mois, traitera de l'ensemble de ces affaires

De l'autre côté de l'Atlantique, Kevin Spacey, dont la carrière a été largement mise en suspens par ces affaires, a déjà été inculpé pour attouchements sexuels.