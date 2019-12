"Joker", "The Artist", "Inception"… Voici votre top 10 des meilleurs films de la décennie

A l'issue du sondage réalisé en ligne auprès des lecteurs de franceinfo, voici les dix films qui ont, selon eux, marqué la période 2010-2019.

Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pour savoir quels ont été les dix longs-métrages les plus marquants de la décennie, franceinfo a soumis au vote de ses internautes une liste de 100 films sortis entre 2010 et 2019. Vous avez été plus de 11 000 à voter. Ce top 10 réunit deux films du réalisateur Christopher Nolan. Leonardo DiCaprio est l'autre grand gagnant puisque quatre de ses films se retrouvent dans ce classement. Enfin, vous avez plébiscité deux films français dont l'un se trouve sur la première marche du podium. Voici les résultats définitifs.

10 "La La Land", de Damien Chazelle (2016)

Ode à la comédie musicale hollywoodienne et plus généralement à Los Angeles, la ville du cinéma, La La Land est, comme The Artist (également dans votre top 10), un ovni dans le paysage cinématographique mondial. Nommé 14 fois aux Oscars, le film de Damien Chazelle en a finalement remporté six, laissant la plus prestigieuse des statuettes à Moonlight, même si La La Land a cru pendant plusieurs minutes l'avoir décroché, rappelle Slate.

Comme tous les films cultes, La La Land a fait l'objet de nombreuses parodies, et sa scène d'ouverture est devenue emblématique. En France, le film a fait plus de 2,7 millions d'entrées.

9 "The Revenant", d'Alejandro González Iñárritu (2016)

Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) et son fils, Hawk, sont tous deux trappeurs au sein d'une bande qui écume l'Amérique sauvage de 1823. Mais de violentes tensions éclatent entre eux et leur chef, John Fitzgerald (Tom Hardy). Après avoir tué Hawk, ce dernier abandonne Glass grièvement blessé par un ours. Pour se venger, l'homme décide de puiser dans ses dernières ressources et part à la recherche de Fitzgerald.

Adapté d'une histoire vraie, The Revenant a enfin offert à Leonardo DiCaprio son premier Oscar du meilleur acteur. En France, le film a attiré plus de 3,8 millions de spectateurs en salles.

8 "The Artist", de Michel Hazanavicius (2011)

Hommage aux films muets des années 1920, The Artist suit le parcours de George Valentin (Jean Dujardin), un comédien star de l'époque qui rencontre Peppy Miller (Bérénice Bejo). La jeune figurante, dont Valentin tombe amoureux, ne tarde pas à devenir la nouvelle coqueluche du tout nouveau cinéma parlant, tandis que la carrière de ce dernier s'essouffle.

Majoritairement muet et entièrement en noir et blanc, le film du Français Michel Hazanavicius était un pari a plus d'un titre. Propulsé à la dernière minute en compétition officielle au festival de Cannes en 2011, le film se fait déjà remarquer à l'étranger. Il remporte l'Oscar du meilleur film quelques mois plus tard et offre à Jean Dujardin la statuette du meilleur acteur, une première pour un comédien français.

7 "Le Loup de Wall Street", de Martin Scorsese (2013)

Inspiré de l'autobiographie éponyme de Jordan Belfort, Le Loup de Wall Street raconte l'ascension, puis la chute, de ce courtier dans les années 1980. Interprété par Leonardo DiCaprio sous la direction de Martin Scorsese, l'escroc flambeur finira par être attrapé par le FBI et condamné pour délit d'initié et blanchiment d'argent.

Sorti en France fin 2013, Le Loup de Wall Street est le plus gros succès commercial de Martin Scorsese à ce jour et, beaucoup plus insolite, le film dans lequel on entend le plus le mot "fuck". Il a réuni plus de 3 millions de spectateurs en salles dans l'Hexagone et a offert à Leonardo DiCaprio le Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie en 2014.

6 "Joker", de Todd Phillips (2019)

Après Jack Nicholson et Heath Ledger, c'est au tour de Joaquin Phoenix de se glisser dans la peau du redoutable Joker, l'ennemi juré de Batman. Le réalisateur Todd Phillips livre sa version de l'"origin story" du personnage en nous racontant comment, au début des années 1980, Arthur Fleck, un clown de rue qui se rêve humoriste, se transforme peu à peu en fou dangereux à force d'être rejeté par la société.

Lion d'or à Venise où il a été ovationné après sa projection pendant huit minutes, Joker a fait un carton au box-office mondial. En France, où il est toujours projeté, le film a déjà été vu par près de 5,5 millions de spectateurs.

5 "Le Discours d'un roi", de Tom Hooper (2011)

Le roi en question, c'est George VI (incarné ici par Colin Firth), le père de l'actuelle reine Elisabeth II, devenu souverain du Royaume-Uni en 1936 à la suite de l'abdication de son frère Edouard VIII (Guy Pearce). Ce roi timide souffrait d'un fort bégaiement qu'il a pu surmonter grâce au soutien de son épouse (Helena Bonham Carter) et à l'aide d'un thérapeute du langage (Geoffrey Rush).

Réalisé par le Britannique Tom Hooper, Le Discours d'un roi a été mondialement acclamé et a reçu une quarantaine de prix, dont les quatre plus prestigieuses statuettes des Oscars pour le meilleur film, le meilleur réalisateur, le meilleur scénario et le meilleur acteur. En France, le film a réalisé près de trois millions d'entrées en salles.

4 "Interstellar", de Christopher Nolan (2014)

Dans un futur proche, une équipe d'astronautes de la Nasa emmenée par Joseph Cooper (Matthew McConaughey) est envoyée pour explorer un nouveau système stellaire. L'objectif est de découvrir une planète habitable pour sauver l'humanité menacée par une grave crise alimentaire. Basé sur les travaux du physicien spécialiste des trous noirs Kip Thorne, Interstellar est un hommage de Christopher Nolan à de nombreux films de science-fiction spatiale comme 2001, L'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, Solaris d'Andreï Tarkovski ou encore la saga Star Wars.

Classé 32e meilleur film de tous les temps sur le site Internet Movie Database (IMDb), Interstellar a été vu par plus de 2,6 millions de personnes dans les salles de cinéma françaises lors de sa sortie.

3 "Django Unchained", de Quentin Tarantino (2013)

Pour son huitième long-métrage, le réalisateur américain Quentin Tarantino nous entraîne dans le sud esclavagiste des Etats-Unis, quelques années avant la guerre de Sécession. On y suit le destin de deux hommes, le Dr King Schultz (Christoph Waltz), un chasseur de primes allemand, et son esclave Django (Jamie Foxx). S'il l'aide à capturer les meurtriers qu'il recherche, Django retrouvera la liberté. Mais ce dernier espère surtout retrouver sa femme, Broomhilda (Kerry Washington).

Avec son casting impressionnant dans lequel on retrouve également Leonardo DiCaprio et Samuel L. Jackson, deux habitués des films du réalisateur, et son budget de plus de 100 millions de dollars, Django Unchained a dépassé les quatre millions d'entrées en France et séduit quasi unanimement les critiques.

2 "Inception", de Christopher Nolan (2010)

Pas de doute, vous appréciez le travail de Christopher Nolan puisque vous avez placé deux de ses films dans votre top 5 de la décennie. Salué autant par la critique que par les spectateurs, Inception, sorti en 2010, est un film d'anticipation qui met en scène Dom Cobb (Leonardo DiCaprio), le meilleur des "extracteurs", des individus qui s'emparent de vos secrets lorsque vous rêvez. Recherché par la police américaine, il a la possibilité de se racheter en réalisant une expérience inédite appelée "inception" : implanter une idée dans le subconscient d'un jeune héritier.

Couronné par quatre Oscars, Inception a cumulé près de 5 millions d'entrées au box-office français, le plus gros succès du réalisateur américain à ce jour.

1 "Intouchables", d'Olivier Nakache et Eric Toledano (2011)

Sans surprise, Intouchables a recueilli une immense majorité de vos suffrages puisque vous êtes plus de 44% à l'avoir placé dans votre top 10 des films de la décennie. Ce long-métrage, inspiré d'une histoire vraie, raconte la rencontre entre deux hommes que tout oppose : Philippe (François Cluzet), tétraplégique, blanc et riche, qui embauche un jour comme auxiliaire de vie Driss (Omar Sy), un jeune Noir qui sort de prison.

Sorti en France au cinéma en 2011, le film a connu un immense succès. Il est aujourd'hui le deuxième plus gros carton du box-office français derrière Bienvenue chez les Ch'tis avec près de 20 millions d'entrées. Mais Intouchables a également fait un tabac à l'étranger et de nombreux remakes ont été réalisés, comme en Inde, en Corée du Sud ou en Argentine. Aux Etats-Unis, le film est devenu The Upside, avec Bryan Cranston et Kevin Hart dans les rôles principaux.