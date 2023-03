"John Wick : Chapitre 4" fait un carton au box-office nord-américain et dans le monde

Le dernier chapitre en date des aventures de John Wick, qui enregistre le meilleur démarrage de la saga aux Etats-Unis et à l'international, a été unanimement salué par la critique.

Le quatrième volet de la saga John Wick, porté par le comédien canadien Keanu Reeves et produit par les studios Lionsgate, a fait fureur au box-office nord-américain pour sa sortie, engrangeant 73,5 millions de dollars durant son premier week-end d'exploitation (24-26 mars), a indiqué dimanche 26 mars le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Et le phénomène est global. Selon le magazine américain Deadline (lien en anglais), les recettes du film à l'international s'élèvent à 137,5 millions de dollars. "Le film de Keanu Reeves a démarré à la première place dans chacun des 71 marchés où il a ouvert ce week-end. Sur le plan international, le film a rapporté environ 64 millions de dollars, dépassant ainsi toutes les estimations faites avant la sortie du film", précise la revue. En France, le dernier volet de la saga n'a pas fait de cadeau à ses concurrents le 22 mars, jour de sa sortie. Il a enregistré plus de 70 000 entrées se classant en tête du box-office français, rapporte Les Inrockuptibles.

"Une superbe sortie", a commenté l'expert David A. Gross à propos des chiffres nord-américains du long métrage, précisant que chaque suite d'un film John Wick a réussi à dépasser son prédécesseur. Le quatrième volet enregistre notamment le meilleur démarrage de l'histoire de la franchise aux Etats-Unis et à l'international, indique Deadline.

(Le meilleur dans ce qu'il fait. #JohnWick4 est le film n°1 au monde. A voir partout dans les cinémas)

Succès public et critique

Les critiques sont globalement élogieuses du film pour lequel Keanu Reeves est encore une fois en tête d'affiche. L'histoire de John Wick est celle d'un tueur à gages veuf, sorti de sa retraite pour venger la mort de son chien et qui combat un groupe criminel international.

La chorégraphie des scènes d'action contribue largement au succès du film. John Wick : Chapitre 4 la doit en grande partie à son réalisateur Chad Stahelski, lui-même ancien cascadeur. Keanu Reeves estime d'ailleurs que le cinéma d'action est comparable à un "ballet". John Wick est empreint "d'une influence plus noire, confiait-il à l'AFP avant la sortie française du film tourné en partie à Paris. Nous utilisons des technologies numériques mais je crois que nous préférons les choses en chair et en os, la célébration viscérale du mouvement des corps et de la violence, presque comme un ballet".

Aux côtés de Keanu Reeves, figurent également à l'affiche du film Donnie Yen, Bill Skarsgard, Laurence Fishburne et Lance Reddick disparu le 17 mars dernier.