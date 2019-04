John Singleton, réalisateur de "Boyz n the Hood", est mort à l'âge de 51 ans

John Singleton était le premier réalisateur noir à avoir été nommé pour l'Oscar de la mise en scène, en 1992.

Le réalisateur du film Boyz n the Hood (1991), John Singleton, est mort lundi 29 avril, ont indiqué les médias américains citant un communiqué de sa famille. Victime d'un accident vasculaire cérébral, il était hospitalisé depuis le 17 avril. "Nos coeurs sont lourds aujourd'hui", a déclaré le président de l'association des réalisateurs américains, Thomas Schlamme, en confirmant la mort du réalisateur dans un communiqué.

Premier réalisateur noir à avoir été nommé aux Oscar

John Singleton était le premier réalisateur noir à avoir été nommé pour l'Oscar de la mise en scène, en 1992, avec Boyz n the Hood, sombre tableau de l'engrenage des gangs à Los Angeles, de la violence sous-jacente de nombreux quartiers noirs de la ville et de la répression aveugle de la police. Il était également connu pour avoir réalisé des clips célèbres, comme celui de Remember The Time de Michael Jackson, ou récemment pour avoir été aux commandes de 2 Fast 2 Furious, la première suite de Fast and Furious.