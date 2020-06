Joel Schumacher, réalisateur de "Chute libre" et de deux "Batman", est mort à l'âge de 80 ans

Atteint d'un cancer, le réalisateur américain "s'est éteint paisiblement", selon son agent.

L'expérience interdite, Génération perdue, Chute libre, Phone Game, Le Client mais aussi Batman et Robin et Batman Forever... Le réalisateur américain Joel Schumacher, auteur de nombreux succès au box-office, est mort à l'âge de 80 ans. Son agent l'a annoncé dans un communiqué de presse, lundi 22 juin. Il y déclare que le réalisateur "s'est éteint paisiblement", indiquant que "ses amis et collaborateurs se souviendront de lui avec tendresse."

Après un passage dans la mode, ce New-Yorkais de naissance s'installe à Los Angeles, où il entame une carrière de costumier, puis de scénariste et enfin de réalisateur, en 1981, avec la comédie La Femme qui rétrécit. Il connaît le succès auprès du public comme de la critique dès le milieu des années 80, notamment en signant Génération perdue, le film qui révèle Kiefer Sutherland.

Dans les années 1990, il adapte à l'écran deux romans de John Grisham, Le Client et Le droit de tuer ?, avant de s'attaquer au personnage de Batman. Sous sa direction, Val Kilmer et George Clooney se succèdent dans le costume de l'homme chauve-souris. Dans les années 2000, il choisit l'acteur irlandais Colin Farrell pour incarner le héros de Phone Game, un thriller qui se passe presque exclusivement dans une cabine téléphonique.