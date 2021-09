En images Les unes de la presse française et internationale après la mort de Jean-Paul Belmondo

Les unes de la presse française et internationale après la mort de Jean-Paul Belmondo

De belles photos de l'acteur en noir et blanc, des titres en hommage à ses plus grands films... Le visage de Jean-Paul Belmondo, mort lundi à l'âge de 88 ans, se retrouve à la une de la quasi-totalité de la presse française, mardi 7 septembre, mais aussi de plusieurs journaux internationaux. Franceinfo vous propose une sélection des plus belles unes.

"Libération"

À la une de Libération mardi :



⚫ La vie Bébel : Jean-Paul Belmondo est mort lundi à 88 ans https://t.co/yKW9kYs2me #Belmondo pic.twitter.com/PzQTO563R3 — Libération (@libe) September 6, 2021

"Le Figaro"

"Le Parisien"

La une du journal du mardi 07 septembre https://t.co/0b7FCe2C1c pic.twitter.com/QFBN9XTxFD — Le Parisien | la une (@leparisien_une) September 7, 2021

"La Croix"

#ÀlaUne de La Croix :



➡️ Belmondo, l'acteur qu'on aimait

➡️ Pénuries, les ratés du Brexit

➡️ Témoigner ou pas ? Le dilemme des victimes du 13 novembre pic.twitter.com/xziySpRAal — La Croix (@LaCroix) September 6, 2021

"L'Humanité"

L 'Humanité du mardi 7 septembre 2021 chez les marchands de journaux et dès ce soir 22h00 sur ordinateur https://t.co/1i3AHFNbTs… tablettes et smartphones avec nos applis IOS https://t.co/23hO2YlJSl et Android https://t.co/AzRCWAjIRD #Belmondo pic.twitter.com/3fvGhCRDVQ — L'Humanité (@humanite_fr) September 6, 2021

"L'Equipe"

Caser les films d'un acteur disparu dans les titres : un rituel désormais bien rôdé - et attendu - dans "L'Equipe". pic.twitter.com/Wt7yh5IWcx — Cyril Petit (@CyrilPetit) September 7, 2021

"Ouest-France"

La une de "Ouest France", le 7 septembre 2021. (OUEST FRANCE)

"La Voix du Nord"

Le journal du jour est disponible, vous pouvez le télécharger dès maintenant > https://t.co/rGaWZskhfv pic.twitter.com/jtxfvGbKI3 — La Voix du Nord (@lavoixdunord) September 7, 2021

"Sud Ouest"

La une de "Sud Ouest", le 7 septembre 2021. (SUD OUEST)

"La Dépêche du Midi"

La une de "La Dépêche du Midi", le 7 septembre 2021. (LA DEPECHE DU MIDI)

"Midi Libre"

La une de "Midi Libre", le 7 septembre 2021. (MIDI LIBRE)

"La Provence"

Huit pages spéciales dans @laprovence ce mardi pic.twitter.com/t9i2AxfjzJ — La Provence (@laprovence) September 6, 2021

"Nice-Matin"

La une de Nice-Matin du mardi 7 septembre 2021. pic.twitter.com/baVoibPzoD — Nice-Matin (@Nice_Matin) September 6, 2021

"Corse-Matin"

La une de "Corse Matin", le 7 septembre 2021. (CORSE MATIN)

"Le Progrès"

La une du "Progrès", le 7 septembre 2021. (LE PROGRES)

"Les Dernières Nouvelles d'Alsace"

La une des "Dernières nouvelles d'Alsace", le 7 septembre 2021. (LES DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE)

"La Montagne"

À la Une de La Montagne mardi 7 septembre 2021#Belmondo pic.twitter.com/shrmDFiqt5 — La Montagne (@lamontagne_fr) September 6, 2021

"The Guardian" (Royaume-Uni)

La une du journal "The Guardian", le 7 septembre 2021. (THE GUARDIAN)

"El Pais" (Espagne)

La une du journal "El Pais", le 7 septembre 2021. (EL PAIS)

"Suddeutsche Zeitung" (Allemagne)

La une du "Suddeutsche Zeitung", le 7 septembre 2021. (SUDDEUTSCHE ZEITUNG)

"Franckfurter Allgemeine Zeitung" (Allemagne)

La une du "Franckfurter Allgemeine Zeitung", le 7 septembre 2021. (FRANCKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG)

"Le Corriere della Sera" (Italie)

La une du "Corriere della Sera", le 7 septembre 2021. (CORRIERE DELLA SERA)

"Il Messaggero" (Italie)

La une d'"Il Messaggero", le 7 septembre 2021. (IL MESSAGGERO)

"Le Soir" (Belgique)

La une du "Soir", le 7 septembre 2021. (LE SOIR)

"The New York Times" (Etats-Unis)