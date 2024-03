À Pontarlier, dans le Doubs, hommage à Jean-Paul Belmondo en affiches et en photos pour se replonger dans son immense filmographie

Pas un film ne manque à l’appel. Une véritable prouesse quand on sait que Jean-Belmondo a tourné près de 80 longs-métrages avec les plus grands cinéastes de son époque. À l’origine de cette exceptionnelle exposition, Claude Bertin-Denis, l’un des plus grands collectionneurs d’affiches de cinéma du monde et l’association Les Amis du musée de Pontarlier.

Exposition consacrée à Jean-Paul Belmondo, à Pontarlier. . (FRANCE 3 FRANCHE-COMTE / S. Francesconi / G. Soudat / X. Brand)

Sur les murs de l’ancien édifice religieux du XVIIe siècle, transformé en lieu d’exposition, Jean-Paul Belmondo est partout. En caleçon à pois rouges sur l’affiche du film Le Guignol de Georges Lautner ou encore en blouson noir avec une arme à la ceinture pour Le Marginal de Jacques Deray. Voleur ou flic, une centaine d’affiches replonge le visiteur dans les rôles inoubliables de l’acteur emblématique.

"Il y a toute cette période des années 1970-1980 où c’est lui qui fait le film en quelque sorte. C’est autour de son nom qu’on bâtit le film. Si bien que toute cette période de cascadeurs, de héros populaires, c’est vraiment ce qu’on retient de lui", raconte Claude Bertin-Denis, propriétaire de la plupart des documents exposés.

À cette collection d’affiches s’ajoute également une centaine de photos de tournage et d’objets. Un ensemble de pépites que Claude Bertin-Denis a tenu à partager. Ce cinéphile, originaire de Pontarlier, collectionne depuis son adolescence tout ce qui tourne autour du 7e art. Aujourd’hui, il possède près de 600 000 affiches de cinéma et un million de photos de films préservés au sein de son association, le Centre de ressources iconographiques pour le cinéma (Cric).

Souvenirs de tournage des "Misérables"

Cette exposition rétrospective de la carrière de Jean-Paul Belmondo est par ailleurs l’occasion de faire un focus sur le film Les Misérables dont quelques scènes avaient été tournées dans le Doubs au château de Joux. C’était en 1994. Jean-Paul Belmondo interprète un Jean Valjean, revisité par Claude Lelouch. Un tournage dont se souvient parfaitement Pierre Jouille, à l’époque régisseur sur ce film.

"J’ai assisté à la scène où il descend dans le puits. Je me suis rendu compte que c’était un type très physique", raconte ce Franc-Comtois qui possède de précieuses diapositives du tournage du film. "On mangeait à la cantine. Les figurants lui demandaient de signer des autographes. Ce qu’il faisait de façon très sympa avec tout le monde", se remémore Pierre Jouille.

Une star "proche des gens", c’est le souvenir que Jean-Paul Belmondo a laissé à ceux qui l’ont côtoyé dans le Doubs pendant ce tournage. Trente ans plus tard, Pontarlier le lui rend bien avec cette exposition qui rend "Bébel" plus que jamais éternel dans notre mémoire collective.

Exposition du 9 au 24 mars 2024 à la chapelle des Annonciades, à Pontarlier (Doubs), du lundi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, dimanche de 14h à 18h.