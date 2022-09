Mort de Jean-Luc Godard : "Il y a un avant et un après Jean-Luc Godard", réagit Jack Lang

L'ancien ministre de la Culture salue une œuvre "immense, riche et forte" du cinéaste franco-suisse et invite "les jeunes générations" à voir ses films.

"Il y a un avant et un après Jean-Luc Godard", a réagi mardi 13 septembre sur franceinfo Jack Lang, l'ancien ministre de la Culture, à l'annonce de la mort du cinéaste franco-suisse à l'âge de 91 ans. Jack Lang a salué son œuvre "immense, riche et forte."

"Tout était avec lui un regard neuf, un regard révolutionnaire, un regard de rupture. Il était un nouveau souverain du septième art. Il interrogeait en permanence la puissance de l'image", explique-t-il.

Un cinéaste poète et philosophe

Jack Lang a loué ses "histoires humaines tellement poétiques" dans lesquelles "il savait mêler la fatalité et l'espérance, l'amour et la lassitude." Selon l'ancien ministre de la Culture, Jean-Luc Godard était bien plus qu'un homme de cinéma. "Il était aussi la poésie. Il a fait de la philosophie", souligne-t-il.

Jack Lang a appelé "les nouvelles générations à voir tous ses films et vous verrez à quel point dans ses films, il y a tout : l'amour, la poésie, la révolte, il y a l'espérance, Il y a la beauté", a-t-il conclu.