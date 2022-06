VIDEO. "J’avais besoin de respirer plus largement" : quand Jean-Louis Trintignant quitte à 19 ans le Gard où il a rendu son dernier soupir

"J’avais besoin de respirer plus largement" : quand Jean-Louis Trintignant quitte à 19 ans le Gard où il a rendu son dernier soupir

C’est un tout jeune homme se sentant "un peu étriqué en province" qui monte à Paris, seul, pour devenir acteur, réalisateur et pilote automobile. Jean-Louis Trintignant quitte alors le département de son enfance où il est mort le 17 juin 2022, à l'âge de 91 ans… Extrait du magazine "13h15 le dimanche" du 19 juin 2022.

Jean-Louis Trintignant (1930-2022) a grandi à Pont-Saint-Esprit, dans le département du Gard : "Je suis du Midi, mais du Midi un peu austère, un peu protestant. Je ne suis pas protestant, mais j’ai une influence protestante, oui", confiait-il lors d’un entretien télévisé dans lequel il précisait avoir été élevé d’une façon "assez stricte, morale".

Dans le quartier de son enfance, la rue qui porte le nom de son père, ancien résistant, maire de la ville de 1944 à 1947, à deux pas de la maison bourgeoise où le futur comédien à vécu : "Je me sentais un peu étriqué en province. C’est peut-être pour ça que je n’étais pas très heureux. J’avais besoin de respirer plus largement." Entre ennui et rêveries, l’enfant s’est échappé comme il a pu…

Un beau jour, il est parti sans se retourner

Sur une photo sépia jamais encore montrée, Jean-Louis apparaît costumé, à l’âge de 8 ans, pour le corso fleuri de Pont-Saint-Esprit. Son copain de classe, le peintre Roger Fréneix, se souvient pour le magazine "13h15 le dimanche" (replay) : "Madame Trintignant organisait avant la guerre des corsos fleuris qui étaient merveilleux. C’était la grande fête…" Le mère de Jean-Louis lui fait vivre ses premières scènes... et le reste se construit petit à petit.

En rentrant de l’école, "il prenait son cartable qu’il pliait pour faire comme deux poches et nous suivait comme s'il avait une caméra qui enregistrait. Il avait déjà le microbe…" raconte Roger qui a vu un beau jour son copain partir sans se retourner. Trintignant a 19 ans quand il quitte le Gard, seul. Direction Paris pour y réaliser son rêve : devenir acteur et réalisateur. Jean-Louis Trintignant est mort le 17 juin 2022, dans le département du Gard, à l'âge de 91 ans.



