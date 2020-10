Sean Connery : une vie extraordinaire

Sean Connery a été le premier a prêter son visage à l'agent 007. En 1961, il est sélectionné parmi 600 candidats pour interpréter le mythique James Bond."J'étais fanatique de lui quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai vu tous les premiers James Bond. D'ailleurs c'était le meilleur de tous", témoigne un riverain. "Une belle grande carrière, un accent inimitable", se remémore un passant.



Un engagement politique

Sean Connery se glisse six fois dans la peau de l'agent secret. Grâce à la saga, sa carrière est propulsée à l'international. Il enchaîne une cinquante de rôles, dirigé par les plus grands réalisateurs. L'acteur est né en 1930, en Écosse. Sa mère est femme de ménage, son père est ouvrier. Il n'a jamais voulu perdre son accent écossais, fier de son pays, Sean Connery portait le kilt en toute occasion. En 2014, il s'engage politiquement et soutien le 'oui' au référendum pour l'indépendance de l'Écosse.

