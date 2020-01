La chanteuse Billie Eilish va interpréter la chanson du nouveau "James Bond"

A 18 ans, l'Américaine devient la plus jeune artiste a prêter sa voix à la bande originale des aventures de l'agent 007.

Qui de mieux pour se confronter à James Bond qu'une authentique "bad guy" ("méchant" ou ici "méchante", en français) ? L'Américaine Billie Eilish a été choisie pour interpréter la bande-originale du 25e film consacré aux aventures de 007, Mourir peut attendre, a révélé le compte officiel de l'espion fictif sur Twitter, mardi 14 janvier.

The #NoTimeToDie title song will be performed by @billieeilish. Billie has written the song with her brother @finneas and is the youngest artist in history to write and record a James Bond theme song. pic.twitter.com/Qd5cYIRlmg — James Bond (@007) January 14, 2020

La plus jeune interprète de l'histoire de la franchise

A 18 ans, l'artiste, qui a écrit le texte du morceau avec son frère et complice habituel Finneas, sera la plus jeune interprète de l'histoire des bandes originales de James Bond. "C'est dingue de faire partie [de ce film]", a réagi Billie Eilish, citée dans le communiqué, pour qui il s'agit d'un "grand honneur". "Ecrire la chanson principale d'un Bond, nous en rêvons depuis toujours", a-t-elle ajouté. "James Bond est la franchise cinématographique la plus cool de l'histoire. Je suis encore sous le choc."

Billie Eilish entame ainsi l'année 2020 comme elle a fini 2019 : triomphalement. Son premier album, When we fall asleep where do we go, sorti en mars, a atteint la deuxième place des ventes aux Etats-Unis. Dès sa sortie, son single Bad Guy s'est placé au sommet des ventes sur les plateformes de téléchargement ainsi que sur les plateformes de streaming comme Spotify.

Mourir peut attendre sortira le 2 avril au Royaume-Uni, le 8 en France et le 10 aux Etats-Unis. On y retrouve Daniel Craig qui reprend, pour ce qui devrait être la dernière fois, le rôle de l'agent britannique, tandis que Rami Malek, Oscar 2019 du meilleur acteur pour Bohemian Rhapsody, se glisse dans la peau d'un mystérieux ennemi.