L'acteur britannique Sean Connery, premier interprète de James Bond, est mort à l'âge de 90 ans, annonce sa famille à la BBC

Il était le premier a avoir incarné James Bond au cinéma. L'acteur britannique Sean Connery est mort à l'âge de 90 ans, a annoncé samedi 31 octobre sa famille à la BBC (en anglais). Il a ainsi endossé le costume de l'agent 007 dans six films dans les années 1960 et au tout début des années 1970 : James Bond 007 contre Dr No, Bons baisers de Russie, Goldfinger, Opération Tonnerre, On ne vit que deux fois et Les diamants sont éternels.

Premier James Bond

Né le 25 août 1930 à Édimbourg, en Écosse, le jeune Sean Connery avait enchaîné divers métiers, de maçon à vernisseur de cercueil, avant de se diriger à 21 ans, vers le théâtre et les studios de cinéma où il fait quelques apparitions à partir de 1955. La chance de pouvoir incarner le héros de Ian Fleming l'agent 007, lui est offerte par un concours du London Express qu'il gagne en 1961. Dès lors, Sean Connery accède du jour au lendemain à une notoriété mondiale en devenant Bond à six reprises, de 1962 à 1971.

Tout au long des années 1960 et 1970 Sean Connery parviendra à sortir de l'image de 007 avec quelques films importants, à commencer par Pas de printemps pour Marnie de Alfred Hitchcock, sorti en 1964, thriller inspiré d'un roman de Winston Graham où Connery donne la réplique à une troublante Tippi Hedren.

Autre film de taille, Le Crime de l'Orient-Express, adaptation d'Agatha Christie par Sidney Lumet, sorti en 1974, dans lequel Connery incarne le colonel Arbuthnot.

Casser l'image de 007

A signaler également pendant la décennie 1970 L'Homme qui voulut être roi (1975), film historique de John Huston, Un pont trop loin (1977) de Richard Attenborough, et surtout Zardoz, film dans lequel Sean Connery se détache courageusement de l'image quelque peu polissée de l'espion 007.

Dans ce film de science-fiction de John Boorman, Connery comme sa partenaire Charlotte Rampling revêtent d'étonnants costumes et acceptent de subir de longues heures de maquillage.

Après plusieurs années incertaines, Soan Connery se renouvelle dans quelques grands succès commerciaux comme Le Nom de la rose (1986) adaptation du best-seller de Umberto Eco par Jean-Jacques Annaud, Les Incorruptibles (1987), Highlander (1986) et le dernier épisode de la saga de Steven Spielberg, Indiana Jones, La Dernière Croisade (1989).

L'acteur a connu une longue carrière couronnée de nombreux prix. En 1988, Sean Connery a reçu l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation dans Les Incorruptibles. Il a également été récompensé par deux Bafta et trois Golden Globes.