Eurozapping : procès d'un accident de TGV en Espagne, la Serbie contrôle ses frontières, Londres célèbre James Bond

Le procès de l'accident de TGV de Saint-Jacques-de-Compostelle s'ouvre en Espagne. Le train avait manqué son virage alors qu'il roulait à 191km/h. Ce 24 juillet 2013, à Alvia, 80 personnes étaient décédées et plus de 140 avaient été blessées. Le chauffeur et l'ancien directeur de la sécurité comparaîtront.

La Serbie resserre les contrôles à ses frontières. Lors d'une opération, 200 migrants illégaux ont été interpellés. Lundi 3 octobre, la Serbie avait reçu le soutien de l'Autriche et de la Hongrie. Le pays est en revanche devenu un refuge plus accueillant pour les Russes ayant quitté leur pays depuis le début de la guerre en Ukraine, avec 17 000 autorisations délivrées, sans compter les non-enregistrés.

James Bond a 60 ans

Londres fête les 60 ans du premier James Bond. Sur la BBC, Shirley Bassey s'était vêtue d'or et de diamants pour interpréter la musique de ces films. C'était également l'occasion de discuter de la sortie du 26e opus, déjà en préparation.