Covid-19 : la sortie au cinéma du prochain James Bond repoussée au 8 octobre

Nouveau coup dur pour les salles obscures. La sortie mondiale du prochain James Bond, No Time to Die, a été repoussée à octobre, ont annoncé jeudi 21 janvier les producteurs du film. La première mondiale est désormais programmée le 8 octobre, au lieu du mois d'avril, selon une annonce effectuée via le site officiel James Bond et le compte Twitter.

NO TIME TO DIE 8 October 2021 pic.twitter.com/HZlNG5kz8t — James Bond (@007) January 22, 2021

No Time to Die devait initialement arriver en salles en avril 2020, avant d'être repoussé une première fois à novembre 2020 puis à avril 2021. Il s'agit de l'ultime opus dans lequel l'acteur britannique Daniel Craig incarne le rôle de l'agent 007.

Face à la vague épidémique dans certaines régions, notamment à Los Angeles – un marché crucial –, les studios de Hollywood sont réticents à distribuer leurs "blockbusters". De nombreux cinémas américains sont toujours fermés, et ceux étant ouverts ont mis en place d'importantes mesures de distanciation sociale.