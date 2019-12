VIDEO. "La saga des James Bond girls françaises : toute une histoire"

À jamais Claudine Auger restera une pionnière : elle a incarné la première "James Bond girl" française. Elle a joué dans Opération Tonnerre, en 1965. Elle a alors 24 ans et se paye le luxe de mettre Sean Connery à ses pieds. À l'époque, pas besoin d'avoir fait ses preuves comme actrice. La Française a pour seul titre de gloire un titre de première dauphine de Miss France obtenu en 1958.

Des rôles plus étoffés

Il n'empêche, Claudine Auger a ouvert une brèche dans laquelle les actrices françaises vont s'engouffrer, comme Corinne Cléry, Carole Bouquet. L'un des secrets pour être choisie : ne douter de rien. En 1999, la prestation de Sophie Marceau marquera une rupture. Les James Bond girls ne jouent plus les potiches et décrochent des rôles plus étoffés et la promesse d'une carrière internationale.

