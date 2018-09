Cary Joji Fukunaga, réalisateur de la série "True Detective", aux commandes du prochain "James Bond"

On connaît le réalisateur du prochain James Bond. C'est l'Américain Cary Joji Fukunaga, 41 ans, qui a été choisi pour orchestrer les aventures de l'espion britannique, ont annoncé les producteurs jeudi 20 septembre. Le tournage débutera le 4 mars 2019 près de Londres, pour une sortie mondiale prévue le 14 février 2020.

Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and Daniel Craig announced today that #Bond25 will begin filming at Pinewood Studios on 4 March 2019 under the helm of director, Cary Joji Fukunaga with a worldwide release date of 14 February 2020. (1/2) pic.twitter.com/Oyzt826sXd