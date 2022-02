Ivan Reitman, le réalisateur de la comédie "Ghostbusters", est mort

Le cinéaste canadien Ivan Reitman, à qui l'on doit les comédies américaines SOS Fantômes (Ghostbusters), Jumeaux et Un flic à la maternelle, est mort à l'âge de 75 ans, a annoncé lundi 14 février Sony Pictures. "Un grand talent et un homme d'une grande finesse ; il nous manquera beaucoup" a déclaré Tom Rothman, le patron de la société de production Sony Pictures, via Twitter.

"Tonight, the lady with the torch weeps, as do all of us at Columbia, and film lovers around the world. Ivan Reitman was an inseparable part of this studio's legacy, but more than that he was a friend. (1/2)