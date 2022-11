Iran : le réalisateur Asghar Farhadi salue "le courage" des manifestants

Le réalisateur iranien doublement oscarisé Asghar Farhadi a salué, vendredi 18 novembre, le "courage" des manifestants iraniens, en marge du Festival international du film de Marrakech. L'Iran est confronté depuis plus de deux mois à une vague de manifestations déclenchée par la mort de Mahsa Amini, une Kurde de 22 ans décédée trois jours après son arrestation à Téhéran pour infraction au code vestimentaire strict de la République islamique prévoyant notamment le port du voile pour les femmes.

Appel à la solidarité internationale

Asghar Farhadi a déclaré qu'il suivait "de très près" les événements dans son pays.

"Je veux saisir cette occasion pour saluer mon peuple, la nouvelle génération, les femmes et les hommes qui sont descendus dans la rue et qui tentent de prendre leur destin en main" Asghar Farhadi, réalisateur iranien à l'AFP

Le réalisateur estime que l'Iran fait face à un "moment extrêmement décisif" et "ne sera plus le même pays" après ce mouvement de protestation. "La question est de savoir comment ce mouvement et ces manifestations vont-ils se terminer. Et l'unité nécessaire entre les Iraniens pour que le pays aille de l'avant sera-t-elle maintenue?", s'est-il interrogé.

Le réalisateur de 50 ans a remporté une multitude de récompenses parmi les plus prestigieuses du cinéma, notamment les Oscars du meilleur film en langue étrangère en 2012 et 2017. Il avait déjà exprimé son soutien au mouvement de contestation, appelant fin septembre les gens du monde entier à "être solidaires" des manifestants.