"Indiana Jones et le cadran de la destinée" : découvrez la bande annonce du cinquième volet de la saga

Trente ans après la trilogie originale, le cinquième volet d'"Indiana Jones" sera diffusé en juin 2023. Un premier cliché du film réalisé par James Mangold a été publié en mai, puis la bande annonce ce 2 décembre.

A l'occasion d'une convention en Californie en mai dernier, la "Star Wars celebration", Harrison Ford, âgé de 79 ans, avait indiqué que le cinquième Indiana Jones sera diffusé le 28 juin 2023.

C'est en 1981 que Harrison Ford avait pour la première fois coiffé le chapeau de l'archéologue dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, sous la houlette de Steven Spielberg. Le film avait donné lieu dans la foulée à deux autres épisodes tout aussi populaires, Indiana Jones et le temple maudit en 1984 et Indiana Jones et La dernière croisade en 1989, avec le défunt Sean Connery dans le rôle du père de l'archéologue. Un quatrième volet, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, était sorti en 2008, près de vingt ans plus tard, toujours avec Harrison Ford.

Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge mais aussi John Rhys-Davies

Réalisé par James Mangold, l'épisode Indiana Jones et le cadran de la destinée, à l'intrigue toujours secrète, offrira un casting international avec notamment, autour d'Harrison Ford, le Danois Mads Mikkelsen, la Britannique Phoebe Waller-Bridge et l'Espagnol Antonio Banderas.

Les premières images de la bande annonce, dévoilée ce 2 décembre, montre le retour d'un personnage clef des Indiana Jones, l'Egyptien Sallah coiffé de son fez rouge. L'acteur John Rhys-Davies était présent uniquement dans Les Aventuriers de l'Arche perdue et La dernière croisade.