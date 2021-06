Il avait joué dans "Superman", "Délivrance" ou "Network" : l'acteur Ned Beatty, célèbre second rôle du cinéma américain, est mort

Acteur américain prolifique nominé aux Oscars et apparu dans la saga Superman, Toy Story 3 ou Network, Ned Beatty s'est éteint à l'âge de 83 ans."Ned est décédé de causes naturelles dimanche matin entouré de sa famille et de ses proches", a annoncé Deborah Miller, agente chez Shelter Entertainment Group, dans un mail. "Ned était un talent légendaire et emblématique, ainsi qu'un ami cher, il nous manquera à tous", a-t-elle ajouté.

"Delivrance", "Superman" et "Nashville"

Natif du Kentucky, il a fait ses débuts à l'écran en 1972 dans le film culte Délivrance de John Boorman qui raconte l'histoire de quatre Américains partis en week-end en Géorgie pour descendre une rivière impétueuse en canoë. Ce second rôle a marqué la carrière de Ned Beatty et lui a donné l'opportunité de jouer dans plusieurs films politiques et sociétaux de premier plan des années 1970 comme Network, Nashville ou Les hommes du Président.

Il y a eu ensuite Superman I et II dans lequel il incarne Otis, l'âme damnée de Lex Luthor et une foule d'autres longs métrages de référence, parmi lesquels Les derniers jours de Pompéi, Juste cause, La guerre selon Charlie Wilson, Shooter, Dans la brume électrique. Ned Beatty a fait au total plus de 160 apparitions sur le petit et grand écran jusqu'à l'arrêt de son activité en 2013.

Il a prêté sa voix à l'ours machiavélique Lotso dans le dessin animé Toy Story 3 des studios Pixar, nominé aux Oscars dans la catégorie des meilleurs films. Cela a été "une joie et un honneur incroyable de travailler avec" Ned Beatty, a tweeté le réalisateur du film Lee Unkrich. "Merci Ned pour avoir donné vie à Lotso, dans ses bons et moins bons côtés. Tu nous manqueras", a-t-il ajouté.

Just heard that Ned Beatty passed away in his sleep.



It was a joy and and an incredible honor to work with him.



Thanks, Ned, for bringing Lotso to life — both his good side and his not-so-good side. We’ll miss you. pic.twitter.com/mDP9pP2vg1 — Lee Unkrich (@leeunkrich) June 14, 2021

Nomination pour le meilleur second rôle masculin aux Oscars

C'est son rôle dans Network : Main basse sur la télévision qui a valu à Ned Beatty une nomination aux Oscars dans la catégorie de Meilleur acteur pour un second rôle. Il y avait prononcé un monologue cynique sur les dollars, les cents et "les forces primitives de la nature". Un discours de plus de cinq minutes qui a marqué les esprits. "C'était l'un des meilleurs monologues de film", a commenté l'acteur-réalisateur Seth Rogen dans un tweet après la mort de Ned Beatty.

Ned Beatty était "l'un des grands" a commenté Alex Winter, qui a joué dans Bill & Ted.