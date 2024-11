"Hiding Saddam Hussein" : l’invité surprise ou la guerre d’Irak vue par un partisan du raïs

Le réalisateur norvégien d’origine kurde Halkawt Mustafa explore l’intime et interroge les rapports humains à travers une histoire vraie. Un film ambitieux.

"L’hospitalité chez nous est sacrée. Quand un invité arrive chez vous, vous ne lui demandez pas combien de temps il compte rester. Surtout si cet invité est Saddam", confie Alaa Namiq à la caméra. La voix est posée, le geste économe.

Dans une reconstitution, le réalisateur Halkawt Mustafa s’est attelé à un projet d’une rare ambition : narrer le dernier chapitre de la vie de Saddam Hussein à travers le regard de l'homme qui l'a hébergé. Hiding Saddam Hussein sort en salles mercredi 6 novembre.

Le 13 décembre 2003, l’ancien homme fort de Bagdad est sorti de force du trou où il se cachait, par des soldats américains. Les images font le tour du monde : un homme hirsute, hagard, à la barbe plus sel que poivre, est exhibé comme une prise de guerre.

De la fuite de son palais au moment de son arrestation, 236 jours se sont écoulés. Pendant ce temps-là, il s’était réfugié dans une humble ferme. Son protecteur : un paysan pauvre de 32 ans. Son nom : Alaa Namiq.

L’homme qui a caché Saddam Hussein

Alaa Namiq, jeune père de quatre enfants, connaît les risques qu’il prend en cachant son hôte. Sa position est intenable. Il fait néanmoins le choix d’être loyal à son président, au détriment de la sécurité des siens. "Je ne suis qu’un modeste paysan. Nous n’avions qu’une chaîne de télévision. Pour nous, le président était parfait".

La relation entre les deux hommes va évoluer, prendre d’étranges tournures. Hiding Saddam Hussein explore l’intime, interroge les rapports humains à travers une histoire véridique.

Scène du film "Hiding Saddam Hussein" de Halkawt Mustafa. (GOLDEN AFRIQUE CINÉ)

Halkawt Mustafa, qui a mis quatorze ans pour concrétiser ce projet, aborde de nombreux thèmes. Une amitié est-elle possible entre un raïs, même déchu, et un pauvre fermier ? Alaa Namiq devient le chauffeur, le médecin, le cuisinier, le confident et le protecteur de Saddam Hussein, qui voit son cercle se réduire à son seul gardien. Qui détient réellement le pouvoir dans ce cas précis ?

Alaa Namiq a creusé le trou dans lequel l’ancien président se cache à la moindre alerte. Ils mènent tous les deux une vie presque ordinaire. Jusqu’à ce que les Etats-Unis offrent une prime de 25 millions de dollars pour l’arrestation de Saddam Hussein et 15 millions pour celle de ses enfants.

Scène du film "Hiding Saddam Hussein" de Halkawt Mustafa. (GOLDEN AFRIQUE CINÉ)

A l’ancien maître de Bagdad qui lui demande s’il le trahirait pour cette somme, Alaa Namiq lui répond, taquin : "j’attends que la prime monte encore plus". Par contre, l’homme remarque que la pression américaine porte ses fruits. "Je me méfiais de tout le monde, de tout le peuple irakien".

Le dictateur vit traqué, isolé. Ses derniers soutiens s’évaporent. Alaa Namiq évoque l’homme et non le dirigeant politique. Puis arrive la trahison. La vie d’Alaa Namiq bascule dans l’horreur sept mois durant. Hiding Saddam Hussein, un témoignage intimiste pour l’Histoire.

Affiche du film "Hiding Saddam Hussein" de Halkawt Mustafa. (GOLDEN AFRIQUE CINÉ)

La fiche

Titre : Hiding Saddam Hussein

Langue : arabe STT en français

Durée : 1h36

Sortie en salle : 6 novembre

Scénario et réalisation : Halkawt Mustafa

Distribution : Yassin Hamad Amin, Saidulla Faizulla, Chnar Imad, Barzan Qabil Ibrahim et Rawand Jabah

Synopsis : Un fermier irakien reçoit un invité inattendu. Un invité qu’il doit cacher à sa famille, à ses amis et à 150 000 soldats américains. Cet invité est le président Saddam Hussein.