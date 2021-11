"Harry Potter" : la saga des apprentis sorciers s'offre un épisode retrouvailles pour son 20e anniversaire

L’heure des retrouvailles a sonné. Après que la série Friends ait réuni la bande d’amis de Manhattan dans un épisode inédit, c’est au tour des sorciers et sorcières les plus connues de l’histoire de se donner rendez-vous. Pour fêter son vingtième anniversaire, la cultissime saga Harry Potter s’offre un épisode retrouvailles. Le programme, produit par Warner Bros, sera diffusé le 1er janvier 2022 sur HBO Max et s'intitule Retour à Poudlard, là où tout a commencé.

For the first time ever, the legendary cast returns to where the magic started. Harry Potter 20th Anniversary: #ReturnToHogwarts, streaming New Year’s Day, only on HBO Max. International release coming soon. pic.twitter.com/53bHAf0WTY — HBO Max (@hbomax) November 16, 2021

Rétrospective et coulisses

Pour cet inédit, l’heure est à la rétrospective, car il ne s’agit en aucun cas d’un nouvel opus. Comme pour Friends, l’épisode reviendra sur la saga à travers des interviews et des discussions menées entre les acteurs. Et pour l'occasion, une grande partie du casting a répondu présent. En commençant par Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) et Ruper Grint (Ron Weasley), les trois visages incontournables de la saga que les fans ont vu grandir. Sans oublier Tom Felton (Drago Malefoy), Helena Bonham (Bellatrix Lestrange), les jumeaux James et Oliver Phelps (Fred et George Weasley) et Gary Oldman (Sirius Black) pour ne citer qu’une partie de cette belle brochette.



"Cette rétrospective est un hommage à tous ceux dont la vie a été touchée par ce phénomène culturel. Des talentueux acteurs à l'équipe du film qui se sont investis corps et âme dans cette franchise cinématographique extraordinaire, sans oublier les fans passionnés qui continuent de maintenir en vie l'esprit du monde sorcier 20 ans plus tard", a confié Tom Ascheim, président de Warner Bros, au magazine Deadline.