Guerre en Ukraine : avec sa fondation, Sean Penn annonce un plan de soutien des réfugiés ukrainiens en Pologne

La fondation CORE, dirigée par Sean Penn, transmettra à la mairie de Cracovie son savoir-faire pratique acquis lors d'actions similaires et ouvrira un bureau sur place, a rapporté l'agence polonaise PAP.

Son programme prévoit des activités d'éducation, l'organisation d'ateliers et le financement de travaux de rénovation de locaux inoccupés pour y accueillir une cinquantaine de réfugiés.

Sean Penn and the Mayor of Krakow Jacek Majchrowski sign a humanitarian contract at the City Hall in Poland. Sean Penn and his CORE Response are assisting Ukrainian refugees in Poland. March 23, 2022