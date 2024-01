Grève à Hollywood : les cinémas français vont percevoir "les effets de la grève en ce début d'année", estiment les exploitants

La grève à Hollywood qui a duré 118 jours entre mai et novembre 2023 n'a pas encore eu d'impact sur la fréquentation des salles françaises, mais les cinémas français vont percevoir "les effets de cette grève en ce début d'année", estime Richard Patry, mardi 2 janvier sur franceinfo. Le président de la Fédération nationale des cinémas français est aussi revenu sur l'année qui vient de s'écouler et s'est dit "très content" et "satisfait" de 2023 qui a enregistré une hausse de fréquentation dans les salles de 18% par rapport à 2022, avec plus de 180 millions d'entrées enregistrées l'an dernier.

à lire aussi Fin de la grève des acteurs à Hollywood : les conséquences de quatre mois d'arrêt

Pour 2024, il faudra cependant s'attendre à une baisse de la fréquentation dans les salles françaises. C'est en tout cas la crainte de Richard Patry. L'année dernière, les cinémas français n'ont pas été trop touchés par cette grève américaine qui a duré 118 jours. Mais "nous allons commencer l'année 2024 avec une difficulté, c'est une alimentation en films américains moins importante", avance le président de la Fédération nationale des cinémas français. "Il n'y en a pas énormément qui arrivent sur le premier semestre. C'est pour ça qu'on pense que l'année 2024, au moins son début, sera beaucoup plus contrastée".

Concernant l'année qui vient de s'écouler, "on est très très content", déclare Richard Patry. Selon ce dernier, les 118 millions d'entrées enregistrées montrent que "le modèle français fonctionne bien en termes de production et de diversité", avec des spectateurs qui sont revenus dans les salles depuis la crise sanitaire du Covid-19. Ce que le président de la Fédération nationale des cinémas français a aussi observé, c'est que "toutes les salles de cinéma ont profité de cette embellie", que ce soit les petits établissements indépendants ou les gros complexes.