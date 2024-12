"Wicked" et "Emilia Pérez" attendus en favoris des nominations aux Golden Globes

Avant les Oscars qui auront lieu le 2 mars 2025, les nominations aux Goldens Globes sont un bon baromètre de la course aux statuettes.

L'adaptation de la comédie musicale Wicked et le film de Jacques Audiard Emilia Pérez devraient rafler lundi 9 décembre de nombreuses nominations pour les 82e Golden Globes (la cérémonie aura lieu le 5 janvier 2025) aux côtés du thriller Conclave. Pour Clayton Davis, spécialiste des prix cinématographiques pour le magazine de référence Variety, les comédies musicales devraient "prendre la tête" de la course aux nominations aux Golden Globes, considérés comme un tremplin vers les Oscars.

Wicked, adapté de la comédie musicale du même nom de Broadway, replonge les spectateurs dans l'univers du Magicien d'Oz, film musical de 1939, et Emilia Pérez, Prix du jury au dernier Festival de Cannes, raconte l'histoire d'un baron de la drogue mexicain (interprété par l'actrice transgenre Karla Sofia Gascon) qui change de vie et devient une femme.

Tout pour la musique

Ce film de Jacques Audiard, presque entièrement tourné en espagnol, met en scène deux grandes vedettes, Selena Gomez et Zoe Saldana, et transcende les genres du cinéma, entre notamment le thriller et la telenovela. "Si les Globes sont intelligents, ils réservent les trois dernières catégories à des comédies ou des comédies musicales, surtout celle de meilleure actrice, qui va être à couteaux tirés", explique M. Davis.

Clayton Davis envisage aussi la présence importante de divas de la pop dans les différentes catégories : outre Ariana Grande et Selena Gomez, Jennifer Lopez pourrait être nommée pour son rôle dans "Unstoppable" et la chanteuse Lady Gaga se retrouver en lice pour la catégorie de la meilleure chanson dans "Joker : Folie à Deux".

"Excellent baromètre"

Contrairement à d'autres prix comme les Oscars, les Golden Globes opèrent une distinction entre les comédies et les films dramatiques, élargissant le champ des stars susceptibles de fouler le tapis rouge. Dans la catégorie films dramatiques, "Conclave" pourrait se faire une place dans la liste des nommés. Adapté d'un roman du Britannique Robert Harris, le film offre une plongée dans un jeu de trahisons et de mensonges autour de l'élection d'un pape au Vatican, avec un casting impeccable mené par Ralph Fiennes, Stanley Tucci et John Lithgow.

"Gladiator II", le blockbuster de Ridley Scott, ou "Dune : Deuxième Partie", avec Timothée Chalamet en tête d'affiche, pourraient être également nommés. Dans cette catégorie, "c'est devenu l'année des suites à bien des égards", conclut M. Davis. Selon Clayton Davis de Variety, les Golden Globes "sont un excellent baromètre pour jauger ce que les votants étrangers apprécient", avant les nominations aux Oscars.