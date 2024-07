"Gladiator 2", suite du légendaire péplum de Ridley Scott, se dévoile dans une bande-annonce épique

C'est l'un des films les plus attendus de l'année. La première bande-annonce de Gladiator 2, en salles le 13 novembre prochain, a été dévoilée mardi 9 juillet par les studios Paramount, dans une vidéo d'un peu moins de 3 minutes postée sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Ridley Scott, le réalisateur du premier opus, est une nouvelle fois derrière la caméra pour la suite du légendaire péplum sorti en 2000. Russel Crowe, qui jouait l'iconique Maximus, général romain déchu devenu gladiateur, ne sera pas de la partie, ni Joaquin Phoenix, inoubliable Commode. L'action de Gladiator 2 se situe toujours dans la Rome antique mais plusieurs années après l'intrigue du premier film.

Le long-métrage se concentre sur les aventures de Lucius, le fils de Maximus, qui sera joué par le jeune acteur irlandais Paul Mescal, nommé pour l'Oscar du meilleur acteur en 2023 pour Aftersun. Il est accompagné des stars Pedro Pascal (Narcos, The Mandalorian, The Last of Us...), dans la peau d'un général romain, et Denzel Washington. L'actrice Connie Nielsen reprend de son côté le rôle de Lucilla.

Des combats dantesques, une musique qui divise

La bande-annonce a immédiatement fait réagir les fans sur les réseaux sociaux, avec d'impressionnantes images de combats dans le Colisée et des décors grandioses. Le choix de la musique, un morceau de Kanye West et de Jay-Z (No Church in The Wild), a en revanche suscité l'incompréhension de nombreux internautes, qui auraient préféré entendre à nouveau une composition de Hans Zimmer, comme dans le premier film.

Gladiator, sorti il y a 24 ans, a été un immense succès critique et commercial, propulsant Russel Crowe et Joaquin Phoenix au rang de stars internationales. Le long-métrage a récolté cinq Oscars, dont ceux de meilleur acteur pour Crowe et de meilleur film.