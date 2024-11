Geneviève Grad, l'interprète du mémorable "Douliou douliou Saint-Tropez", est morte à 80 ans

Geneviève Grad, qui jouait la fille de Louis de Funès dans Le Gendarme de Saint-Tropez et deux autres films de la franchise (Le Gendarme à New York et Le Gendarme se marie), est décédée à 80 ans dans la nuit de jeudi 7 à vendredi 8 novembre, a annoncé son mari.

Le grand public s'était familiarisé avec son visage juvénile grâce à son rôle de la fille du maréchal des logis-chef Cruchot, incarné par Louis de Funès dans la série de films à succès des Gendarmes : Le Gendarme de Saint-Tropez (1964), Le Gendarme à New York (1965), Le gendarme se marie (1968), tous signés du réalisateur Jean Girault. Dans le premier volet, Geneviève Grad chante elle-même Douliou douliou Saint-Tropez, chanson yéyé passée à la postérité et souvent mal orthographiée en "Do you do you Saint-Tropez".

Sa carrière devant la caméra est pourtant plus vaste que cette période, puisque son premier grand rôle fut dans Le Capitaine Fracasse (1961) avec Jean Marais. Elle fit aussi des apparitions dans des films d'aventure italiens dans les années 1960.

Celle qui fit ses classes comme danseuse à l'Opéra de Paris jusqu'à son adolescence connaîtra un parcours au ralenti dans les années 1970 et tournera le dos au cinéma au début des années 1980. On la retrouve comme assistante de production dans l'émission télévisée de science-fiction "Temps X" des frères Bogdanoff, les jumeaux les plus célèbres du petit écran français dans les années 1980. Elle aura d'ailleurs un fils avec Igor, l'un des deux frères.

Elle était mariée depuis une trentaine d'années à l'architecte Jean Guillaume et recevait encore récemment, selon ce dernier, deux à trois demandes de dédicaces par courrier en provenance "d'Allemagne, de Russie ou d'Ukraine".