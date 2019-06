Francis Ford Coppola sera honoré du prix Lumière en octobre à Lyon

Le 11e Prix Lumière, qui honore l’ensemble de l’œuvre d’un cinéaste, sera remis en octobre à Lyon au réalisateur américain Francis Ford Coppola.

Thierry Frémaux, directeur du Festival Lumière, la plus grande manifestation mondiale consacrée au cinéma dit de patrimoine, a annoncé que le 11e prix Lumière récompensera l’ensemble de l’œuvre du cinéaste américain Francis Ford Coppola, réalisateur notamment de la trilogie du Parrain et d’Apocalypse Now.

Quatre Oscars et deux Palmes d’or

Coppola a connu "les plus hautes distinctions et des chutes mémorables mais il s'en est toujours sorti", a rappelé Thierry Frémaux lors d'une conférence de presse à l'Institut Lumière, soulignant une carrière "très unique dans l'histoire du cinéma".

"Francis Ford Coppola disait souvent qu'il ne voulait plus de distinctions mais il s'est laissé convaincre cette fois", a ajouté le directeur du festival lyonnais qui célèbre chaque automne, depuis 2009, le cinéma de patrimoine.

Paramount Pictures (CritiqueFilm / YouTube)

A 80 ans, le réalisateur aux quatre Oscars et deux Palmes d'Or succède à Jane Fonda au palmarès du Prix Lumière, qui récompense une personnalité du septième art pour l'ensemble de son œuvre. Outre réalisateur, Coppola avait cosigné les scénarios de Paris brûle-t-il ? (René Clément, 1966), Patton (Franklin J. Schaffner, 1970), ou Gatsby le Magnifique (Jack Clayton, 1974).

Dix ans d’absence

Avec deux Palmes d’or à Cannes au compteur (Conversation secrète et Apocalypse Now), connu pour ses immenses succès comme la trilogie du Parrain, en passant par quelques échecs comme "Cotton Club" ou Coup de cœur, Francis Ford Coppola a également reçu quatre Golden Globes.

United Artists (Movieclips Classic Trailers / YouTube)

Celui qui avait présidé le Festival de Cannes en 1996 s'est retiré du cinéma pendant une décennie avant de revenir derrière la caméra en 2007 pour des films plus modestes comme "L'Homme sans âge", Tetro" et "Twixt". Des restaurations "inédites" de ses films seront projetées lors du festival. La "Nuit du Parrain", le 19 octobre, mettra à l'honneur la célèbre trilogie.

Bong Joon-Ho, Mae West et Charles Vanel à l’honneur

Le festival rendra également hommage à plusieurs invités: l'acteur Daniel Auteuil, la comédienne et écrivaine Marina Vlady, le réalisateur coréen Bong Joon-Ho - Palme d'Or en mai à Cannes - et le cinéaste britannique Ken Loach, lauréat du Prix Lumière en 2012.

Parmi les rétrospectives annoncées par Thierry Frémaux, un hommage à l'œuvre du réalisateur André Cayatte, et "Forbidden Hollywood" qui présentera des copies restaurées de films réalisés aux États-Unis au début des années 30, comme "Lady Lou" avec l'actrice Mae West.

CaliforniaDreamin1 / YouTube

Le cinéma muet ne sera pas oublié, avec la projection de "Dans la nuit", dernier film français du genre réalisé par l'acteur Charles Vanel en 1929, ainsi que des courts-métrages de Charlie Chaplin pour le faire découvrir au jeune public.

Présenté comme le plus grand festival de films de patrimoine au monde, le Festival Lumière a accueilli l'an dernier 185.000 personnes.