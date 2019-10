"Forrest Gump" fête ses 25 ans : ce quiz est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber

Tom Hanks y a trouvé un de ses plus grands rôles. Forrest Gump, film culte des années 1990, fête ses 25 ans. L'histoire de ce jeune homme, un peu simplet, traversant les moments importants de l'histoire récente des Etats-Unis – la deuxième partie du XXe siècle – a été un triomphe public et critique. Si vous connaissez sur le bout des doigts les répliques cultes ("Cours Forrest, cours !" ou encore "La vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber"), venez tester vos souvenirs en faisant ce quiz.