: Vidéo Pharrell Williams : Créativité et Musique révélées Temps de lecture : 1min - vidéo : 6min VIDEO. Pharrell Williams : Créativité et Musique Révélées On a discuté créativité avec Pharrell. Directeur artistique de Louis Vuitton, producteur, chanteur, artiste... L’Américain multiplie les rôles depuis plusieurs décennies. Il a choisi de les raconter sous la forme d’un docu animé en Lego qui retrace sa vie, en couleurs et en musique. On a parlé de synesthésie, d’imagination et du morceau Happy, entre autres. (Brut.) Article rédigé par Brut. France Télévisions

On a discuté de créativité avec Pharrell. Directeur artistique de Louis Vuitton, producteur, chanteur, artiste... L’Américain multiplie les rôles depuis plusieurs décennies. Il a choisi de les raconter sous la forme d’un documentaire animé en Lego qui retrace sa vie, en couleurs et en musique. On a parlé de synesthésie, d’imagination et du morceau "Happy", entre autres.

Pharrell Williams, l'artiste aux multiples casquettes, explique : "Je ne suis pas facilement impressionné. Je suis impressionné par l'univers. Lorsque je regarde le ciel la nuit et que je vois des milliards et des milliards et des milliards de galaxies." Pour lui, sa musique n'est que "le résultat de ma vie et de ma capacité à collaborer avec tant de gens". Cependant, il ajoute avec reconnaissance : "J'aime la musique. La musique est le passe-partout qui ouvre les portes pour moi." Un biopic animé en Lego pour raconter sa vie Pharrell mentionne que son documentaire biographique "Piece by Piece" est "une comédie musicale" et "un docu/biopic animé" sur sa vie. "Ma vie, c'est d'abord la musique", dit-il. L'idée d'utiliser des Lego pour raconter son histoire est venue naturellement, car "quand j'étais enfant, mes premiers et plus beaux souvenirs de jouets étaient des jeux de Lego". Il ajoute : "Les Lego sont un instrument et un concept générationnel qui favorisent l'imagination." La synesthésie, un don créatif unique L'artiste révèle qu'il est atteint de synesthésie, un phénomène qui lui fait "voir des couleurs" lorsqu'il entend de la musique. "Quand j'entends de la musique, je vois des couleurs", explique-t-il, ajoutant que "ce n'est pas aussi rare qu'on pourrait le croire". Pharrell considère la synesthésie comme un don créatif : "J'aimais la musique. Elle m'hypnotisait. Je voyais de belles nuances de lumière en cascade."