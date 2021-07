"Pil" : un film d'animation 100 % occitan sur les aventures d'une princesse intrépide du Moyen-Âge

Après Les As de la Jungle et Terra Willy, la société de production toulousaine TAT, vient de créer Pil, du nom de l'héroïne du film. Une histoire médiévale riche en humour et en émotion et surtout une aventure 100% occitane. À découvrir dans les salles dès le 11 août 2021.

L'Occitanie pour décor

Pour donner vie à une orpheline des rues devenue princesse malgré elle, les réalisateurs ont choisi de placer l'intrigue en Occitanie. Avec ses châteaux médiévaux et la fameuse cité de Carcassonne, la région est déjà un personnage à part entière. "On avait que l'embarras du choix, on a fait des balades à Saint-Cirq- Lapopie, Mirepoix, Minerve et bien sûr Carcassonne, on a passé plusieurs jours avec les dessinateurs et les concepteurs de l'univers du film à faire des croquis et à faire des photos", raconte le réalisateur et scénariste Julien Fournet.

Création du film d'animation "Pil" avec pour décor la cité de Caracassonne (France 3 Occitanie)

Dans l'air du temps

Mais Pil est surtout une nouvelle comédie d'aventure un brin décalée qui aborde sans complexes des sujets d'actualité. "On a des thèmes qui reviennent sans arrêt, comme celui de l'outsider qui va se construire, celui de la différence, celui de la famille recomposée", explique Jean-François Tosti, producteur de TAT Productions. Aux côtés de la petite héroïne espiègle évoluent d'autres personnages haut en couleurs et au tempérament bien trempé. Une princesse qui rote, trois petites fouines gaffeuses, un prince transformé en chat-poule... toute la joyeuse troupe doit surmonter une multitude d'épreuves pour sauver le royaume. Au total 150 personnes ont travaillé au studio toulousain durant trois ans pour donner vie à ces personnages. Chacune de leurs attitudes et expressions sont façonnées par des infographistes. Un travail minutieux puisque chaque plan est créé pour un rendu très réaliste.

Un studio qui compte

Fondée en 2000, TAT productions a vu le jour à Toulouse sous l'impulsion de David Alaux, Eric Tosti et Jean-François Tosti. En vingt ans, le studio n'a cessé de s'aggrandir et emploie actuellement plus de 120 artistes. Les réalisations sont diffusées dans plus de 200 territoires et sont traduites dans plus de 40 langues. Trois nouvelles productions sont en cours de développement : Argonautes (2022), Les as de la jungle 2 (2023) et Pets on a train (2024). En parallèle, la saison 3 Dee as de la jungle à la rescousse, est actuellement diffusée sur France 3 et Okoo.