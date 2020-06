"Melvin est magique" : grâce à son succès sur internet, le dessin animé made in Bourgogne se voit pousser des ailes

Après cette série animée complètement déjantée, Jérémie, alias OhPonyBoy souhaite créer à Dijon le studio animation Woutipoup. Pour produire la suite des aventures de ses petites licornes acidulées, il a lancé une campagne de financement participatif.

C'est en totale autonomie et depuis chez lui que Jérémie, alias OhPonyBoy, a fait naître la série en 2D Melvin est magique. Les trois épisodes pilotes du dessin animé comptabilisent déjà plus de 200 000 vues sur Youtube. Un succès qui donne des ailes au jeune homme de 26 ans, il se lance dans la création de son propre studio d'animation à Dijon pour produire la suite des aventures de ses licornes délirantes. Une campagne de financement participatif est en cours sur la plateforme Ulule.

Un univers déjanté qui prône la tolérance

Dans le monde merveilleux de Melvin, il y a des licornes aux joues magiques qui vomissent des arc-en-ciel et pètent avec les oreilles... Entrainé par son copain Rémi, une star du rock antisociale, et le fameux Docteur Flocon, Melvin explore les planètes, résout des énigmes et combat des Placards Carnivores. L'ultime étape étant de récupérer les douze fragments du Pamplemousse du Destin. Ancien étudiant en biologie, Jérémie, a conçu le monde de Melvin est magique comme un univers global avec un alphabet, une géographie et des règles très précises. "La problématique de la série c'est comment s'accepter soi et les autres malgré les différences", explique Jérémie. Youtube

Le buzz Melvin

OhPonyboy, le créateur de toutes ces aventures, un brin déjantées, travaille depuis trois ans sur ce dessin animé. En 2017, il publie les premiers épisodes de Melvin sur sa chaine youtube. Très rapidement, les amateurs d'animation accrochent "Je suis complètement fan, les blagues les accents les musiques l'animation, j'adore tout ! J'ai hâte des prochains épisodes, j'espère que ça va percer !", poste un internaute. Melvin est magique est aujourd'hui suivi par des milliers de fans. "iI y a des énigmes, il y a une logique malgré l'aspect délirant et je pense que la cohérence générale de l'univers a capté l'attention des gens", analyse le créateur.

Du home made à la création d'un vrai studio

Si depuis trois ans, OhPonyBoy conçoit tout, tout seul, dans son salon, "J'ai dû apprendre 19 métiers artistiques pour tenter de faire vraiment tout moi-même : le dessin, l'animation mais aussi la musique, les voix, le mixage...", aujourd'hui, l'autodidacte souhaite créer le studio d'animation Woutipoup avec trois salariés et se concentrer sur la production de nouveaux contenus. Depuis le 2 juin 2020, les fans de Melvin peuvent soutenir le projet via une campagne de financement participatif.