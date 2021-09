Le château d'Annecy métamorphosé sous la baguette de Michel Ocelot, le père de Kirikou

Michel Ocelot s'expose au Musée château d'Annecy jusqu'au 11 octobre 2021. "Michel Ocelot, artificier de l’imaginaire" est l'occasion de replonger dans des trésors du cinéma d'animation tels que Kirikou (1998), Azuret Asmar (2006) ou encore Dilili à Paris (2018).

Kirikou, c'est moi !

À travers les aventures du facétieux Kirikou, Michel Ocelot s'est autorisé à réaliser ses propres rêves. Le minuscule gamin africain qui vit dans un village imaginaire décide de délivrer les villageois de l’emprise maléfique de Karaba. Doté de bonté et d'une grande intelligence, ce petit bonhomme ultra dynamique est sorti de l'imagination de Michel Ocelot. "Ce petit enfant, en beaucoup mieux, me ressemble, Kirikou veut le bien de tout le monde et il y arrive, moi pas vraiment", sourit le créateur. Chaque œuvre de Michel Ocelot est un petit bijou unique et personnel. En 25 ans, il a produit une demi-douzaine de films d'animation d'une grande délicatesse.

Exposition "Michel Ocelot, l'artificier de l'imaginaire" (France 3 Alpes)

La magie des vrais décors

Réalisateur de films d'animation, Michel Ocelot est avant tout un artisan touche-à-tout. Dessinateur, découpeur et créateur de décor, l'exposition du musée d'Annecy est riche de 400 oeuvres originales. Le visiteur est invité à se promener dans des paysages en dentelle, à pénétrer des théâtres d'ombres et de lumières mais aussi à admirer des costumes confectionnés avec minutie. "Des napperons d'or, des pierres précieuses, du papier plié, une vraie plume... il y a quelque chose qui se passe ici et qui ne se passe pas avec l'image de synthèse", détaille Michel Ocelot. Le parcours se déguste comme un conte merveilleux : celui du parcours de cet artificier de l'imaginaire.

Décor crée par Michel Ocelot (France 3 Alpes)

"Michel Ocelot, artificier de l’imaginaire" au château d'Annecy jusqu'au 11 octobre 2021

Ouvert tous les jours sauf le mardi. En juin:10h30-13h et 14h-18h. A partir de juillet: 10h30-18h.

Tarifs: 5.50€ (plein tarif), 3€ (tarif réduit) et gratuit pour les moins de 12 ans et les lycéens.