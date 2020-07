Disney annonce la sortie de "Luca", une nouvelle production Pixar, pour l'été 2021

Alors que Disney ne cesse de repousser ses prochaines sorties (Mulan, Avatar ou Star Wars) à cause de la crise du coronavirus, le géant américain vient d'annoncer sur Twitter, la sortie de sa prochaine production Pixar : Luca. Direction une ville côtière de la Riviera italienne pour ce film qui abordera le passage à l'âge d'adulte. Luca racontera l'histoire d'un jeune garçon et de ses aventures avec son nouveau meilleur ami. Mais Luca a un secret bien gardé : il est en réalité un monstre des mers qui vient d'un autre monde... À découvrir en salles le 23 juin 2021.

Just Announced: Disney & Pixar’s all-new film “Luca.” Directed by Enrico Casarosa & produced by Andrea Warren, the film will introduce a boy named Luca as he experiences an unforgettable summer in a seaside town on the Italian Riviera. “Luca” opens in theaters summer 2021. pic.twitter.com/qXhnOVAFJ0