Festival Premiers Plans d'Angers : "Ibrahim" de Samir Guesmi lauréat du Grand Prix du Jury de la 33e édition

La 33e édition du Festival Premiers Plans d'Angers, qui se déroulait du 25 au 31 janvier 2021, a remis ses prix dimanche 31 janvier. Ce festival permet de faire découvrir chaque année de jeunes cinéastes européens qui viennent de réaliser leur premier film, court ou long-métrage.



Le jury des longs-métrages, présidé par Pierre Salvadori, avec Elsa Amiel, Leyla Bouzid et Filippo Meneghetti, a remis son Grand Prix (doté de 15 000 euros en achats d'espace presse pour la promotion du film, offerts par la ville d'Angers et le quotidien Le Monde) à Ibrahim de Samir Guesmi (qui joue aussi dans le film).



Déjà sélectionné au Festival de Cannes 2020 et très remarqué au Festival du Film Francophone d'Angoulême, où il a raflé quatre prix, ce drame suit la vie du jeune Ibrahim, entre le modèle parternel, écailler dans une brasserie, et celui d'un ami rencontré au lycée technique, spécialiste des mauvais coups. Entraîné sur la mauvaise pente, Ibrahim va ensuite tout faire pour réparer sa faute.





Le Grand Prix du Jury Diagonales est allé au film Petit Samedi de la réalisatrice belge Paloma Sermon-Daï. Dans ce drame, un homme, Damien, surnommé Petit Samedi, tente de se libérer de ses addictions et fait face à son histoire pour s'en sortir, avec l'aide de sa mère Ysma, qui ne l'a jamais abandonné lorsqu'il est tombé dans la drogue.





La Mention Spéciale du Jury est allée à The Earth is blue as an orange de Iryna Tsilyk, qui se déroule en Ukraine. Anna et ses enfants vivent dans une zone de conflit. Poussée par sa passion du cinéma, elle fait de leur maison un plateau de tournage secret, un terrain d'aventures cinématographiques surréalistes pour survivre à la folie et à la violence quotidiennes.





Le jury des courts-métrages européens et français, constitué de Frédéric Cornet, Ioana Dragomirescu et Abi Sakamoto, a remis six prix à découvrir ci-dessous.

Palmarès

Longs métrages européens

Grand Prix du Jury : Ibrahim de Samir Guesmi (France)

Grand Prix du Jury Diagonales : Petit Samedi de Paloma Sermon-Daï (Belgique)

Mention Spéciale du Jury : The Earth is blue as an orange de Iryna Tsilyk (Ukraine / Lituanie)



Courts métrages européens et français

Grand Prix du Jury courts métrages européens : Staying de Zillah Bowes (Royaume-Uni)

Grand Prix du Jury courts métrages français : Trona Pinnacles de Mathilde Parquet France

Mention Spéciale du Jury : Mosaic de Imge et Sine Özbilge (Belgique)

Mention Spéciale du Jury courts métrages français : My Own Landscapes de Antoine Chapon (France)

Prix d'interprétation courts métrages français : Lua Lichel dans Palma de Alexe Poukine

Prix d'interprétation courts métrages français : Dustin Muchuvitz dans Dustin de Naïla Guiguet