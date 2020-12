Festival du film fantastique de Gérardmer : l'édition 2021 se dématérialise et nous invite "dans la quatrième dimension"

En raison de la pandémie, le festival de Gérardmer sera entièrement en ligne. Les films seront accessibles "via une plateforme dédiée", selon le communiqué du festival, qui précise que les "modalités de participation" seront précisées "très prochainement".

La 28e édition du Festival du film fantastique de Gérardmer (Vosges), prévue du 27 au 31 janvier prochains, se tiendra "intégralement en ligne" en raison de la pandémie de Covid-19, ont annoncé les organisateurs. "En 2021, nous rentrons dans la quatrième dimension en proposant un festival intégralement en ligne. La crise sanitaire nous oblige à cette exigence", indiquent-ils dans un communiqué.

Rien ne se passera physiquement à Gérardmer mais ce "festival dématérialisé" n'en couvrira pas moins "la totalité des sections du festival, à l'instar des années précédentes" (avant-premières, nuit décalée, Rétromania et ses films cultes, courts métrages, rencontres avec les invités...), poursuit le communiqué. Les films seront accessibles "via une plateforme dédiée", selon le communiqué, qui précise que les "modalités de participation" seront précisées "très prochainement".

Le Festival du film fantastique de Gérardmer est heureux de vous dévoiler en exclusivité la nouvelle affiche de sa 28e édition. Crise sanitaire oblige, nous vous invitons cette année dans la quatrième dimension, pour une édition unique intégralement en ligne #Gérardmer2021 pic.twitter.com/42wniU90EQ — Festival de Gérardmer (@Fantastic_arts) December 10, 2020

Préventes début janvier

"Tous les jurys seront au rendez-vous : le jury de la critique, le jury courts métrages, le jury jeunes" et "le jury longs métrages", poursuit le texte. "Les préventes de pass et de billets à la séance seront disponibles début janvier", selon cette même source. Successeur du festival d'Avoriaz (Haute-Savoie), le Festival international du film fantastique de Gérardmer s'est installé dans cette station de ski vosgienne en 1994. Il est depuis devenu la plus grande manifestation de cinéma fantastique en Europe.