Festival du film de Toronto : "The Life of Chuck" remporte le Prix du public, "Emilia Pérez" de Jacques Audiard décroche la deuxième place

"The Substance" de Coralie Fargeat a raflé le Prix du public dans la sélection Midnight Madness. Plusieurs films récompensés à Cannes ont ravi le public du plus grand festival d'Amérique du Nord.

The Life of Chuck, dernière adaptation en date du maître de l'épouvante Stephen King, a remporté dimanche 15 septembre le prix le plus convoité au Festival international du film de Toronto (TIFF), le plus grand festival de cinéma d'Amérique du Nord.

The Life of Chuck est suivi à la deuxième place par l'audacieuse comédie musicale Emilia Pérez sur l'histoire d'un baron de la drogue transgenre, puis à la troisième place par Anora, Palme d'or à Cannes, sur la vie d'une danseuse érotique de New York.

Réalisé par Mike Flanagan, The Life of Chuck est tiré de la nouvelle La Vie de Chuck de Stephen King paru en 2020. Charles Krantz, interprété à l'écran par l'acteur britannique Tom Hiddleston, est un banquier dont l'histoire est racontée dans l'ordre chronologique inverse et dans un contexte plutôt apocalyptique. Mark Hamill et Chiwetel Ejiofor complètent le casting du film, présenté en première mondiale à Toronto, mais toujours dépourvu de distributeur. Une situation qui devrait changer après la victoire de dimanche.

Le Prix du public (People's Choice Award) est devenu une sorte d'annonciateur des Oscars, prédisant ces dernières années certains des futurs lauréats du meilleur film, tels que Green Book et Nomadland. En 2023, le Prix du public avait été décerné à American Fiction, qui a obtenu cinq nominations aux Oscars et remporté la statuette du meilleur scénario adapté.

Bonne moisson pour le cinéma français

The Substance de Coralie Fargeat, Prix du scénario à Cannes, a obtenu, lui, le Prix du public sélection Midnight Madness (People's Choice Midnight Madness Award). Un prix que Titane de Julia Ducournau, Palme d'or 2021, avait également obtenu en septembre 2021.

Les "body horror" des cinéastes françaises ont la cote au TIFF où une autre star française, Juliette Binoche, a présenté en première mondiale The Return d'Uberto Pasolini. Le long-métrage signe ses retrouvailles cinématographiques avec Ralph Fiennes, à qui elle donnait la réplique dans The English Patient et pour lequel elle a obtenu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 1997.

Le festival a attiré cette année encore de nombreuses célébrités, de Jennifer Lopez à Angelina Jolie, en passant par Jude Law ou encore Salma Hayek et Denzel Washington.