Festival de Marrakech : l'Etoile d'or décernée au film palestinien "Happy holidays"

Le réalisateur palestinien Scandar Copti a remporté, samedi 7 décembre, l'Etoile d'or, récompense suprême au festival international du film de Marrakech (FIFM) avec son film Happy holidays. Le deuxième long métrage de Scandar Copti est un drame familial durant lequel un simple accident lie le destin de quatre personnages, mettant à nu les complexités des relations humaines face au poids des traditions patriarcales.

"Malgré la joie que nous ressentons pour cette distinction, nous nous sentons attristés en raison de toutes les atrocités dont nous sommes témoins, des crimes commis contre notre peuple et l'humanité tout entière", a déclaré Mona Copti en acceptant le prix à la place de son époux, absent de la cérémonie de clôture du festival.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marrakech Film Festival (@marrakechfilmfestival)

"Face à notre incapacité, nous nous demandons comment en sommes nous arrivés là ? Comment la déshumanisation est devenue normale? Comment le meurtre, la destruction et le déplacement sont devenus acceptables? Comment avons-nous pu perdre nos repères ?", a-t-elle ajouté.

"Nous espérons que le film Happy Holidays réponde à certaines de ces questions en mettant en lumière l'impact de l'endoctrinement sur les sociétés et le comportement des individus en particulier dans des sociétés où les femmes sont encore cadenassées par des coutumes et traditions qui nient avant tout leur liberté personnelle", a plaidé Mona Copti.

Palmarès

Le film a également remporté un double prix d'interprétation féminine pour les actrices palestiniennes Manar Shehab et Wafaa Aoun. Le prix d'interprétation masculine a été décerné à l'acteur ukrainien Roman Lutskyi pour son rôle dans Under The Volcano du réalisateur polonais Damian Kocur, qui a également remporté le prix de la mise en scène. Le prix du jury a été attribué ex-aequo à La Quinta de la réalisatrice argentine Silvina Schnicer et à The village next to paradise du réalisateur somalien Mo Harawe.

Le jury de cette 21 édition du FIFM, présidé par le cinéaste italien Luca Guadagnino, a réuni notamment les actrices américaine Patricia Arquette et française Virginie Efira, le réalisateur iranien Ali Abbassi ou encore les acteurs britannique Andrew Garfield et australien Jacob Elordi.

Le festival international du film de Marrakech s'est déroulé du 29 novembre au 7 décembre en présence de plusieurs grands noms du cinéma, comme les cinéastes canadien David Cronenberg et américain Tim Burton ou encore l'acteur américain Sean Penn.