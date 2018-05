VIDEOS. Festival de Cannes : 82 femmes du cinéma montent les marches pour réclamer "l'égalité salariale"

"Il est temps que toutes les marches de notre industrie nous soient accessibles. Allons-y !", ont-elles déclaré.

Quatre-vingt-deux femmes du septième art réunies devant le palais des Festivals. Samedi 12 mai, les stars Jane Fonda, Claudia Cardinale et Marion Cotillard, les réalisatrices Patty Jenkins et Tonie Marshall, les membres féminins du jury ainsi que des monteuses, productrices ou décoratrices ont monté les marches du Festival de Cannes. Elles se sont ensuite toutes arrêtées à la moitié des marches, en silence, "symbolisant combien l'intégralité des marches de l'échelle sociale et professionnelle leur est encore inaccessible", a indiqué le collectif à l'origine de l'initiative.

82 personnalités féminines pour représenter les 82 films réalisés par des femmes qui ont concourut depuis le début du Festival contre 1645 pour les hommes...



La présidente du jury Cate Blanchett a ensuite lu une déclaration commune avec la doyenne du cinéma français, la cinéaste Agnès Varda. Elles ont réclamé "l'égalité salariale" dans le cinéma. "Nous mettons au défi nos gouvernements et nos pouvoirs publics pour appliquer les lois sur l'égalité salariale", ont-elles déclaré. "Il est temps que toutes les marches de notre industrie nous soient accessibles. Allons-y !"

"La prestigieuse Palme d'Or n'a été remise qu'à deux femmes Jane Campion et Agnès Varda..."



"Les femmes ne sont pas une minorité dans le monde et pourtant notre industrie nous dit le contraire. Nous voulons que ça change !" Agnès Varda



"Nous nous tenons sur ces marches aujourd'hui pour témoigner de notre détermination et notre attachement au progrès" - Cate Blanchett



