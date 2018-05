VIDEO - \"The Wild Immersion\", une expérience de réalité virtuelle au cœur de la nature.

Voler avec les flamants roses, courir avec des jaguars, plonger avec les tortues et les requins. C’est l’expérience proposée par "The Wild Immersion". Réalisé grâce à la réalité virtuelle, le projet nous plonge au milieu d’animaux sauvages de plusieurs dizaines de pays. Le principe ? Un dispositif de trois salles où chacune vous introduit dans un environnement différent : "Terra" regroupe les régions chaudes, "Aqua" vous immerge dans l'océan et enfin, "Alba" vous projette dans les régions froides. Chaque salle offre douze minutes d'immersion avec son et image à 360°, le tout grâce à un casque de réalité virtuelle.

Des tournages au quatre coins du monde

Pour ramener ces images uniques, les équipes de tournage se sont rendues au quatre coins du monde comme au Canada, en Australie, en Tanzanie, au Sri Lanka ou encore, en Amazonie. Pour le réalisateur Adrien Moisson, la recherche et la proximité avec les animaux ont fait partie des moments "extraordinaires" liés au projet. "On se rend compte que la nature est très généreuse, qu'elle est fantastiquement belle et que les animaux ont une grâce incroyable. C'est pour ça que j'ai voulu téléporter les gens dans la nature avec les animaux", raconte l’ancien publicitaire.

Après une première présentation au festival de Cannes, The Wild Immersion va entamer son voyage à travers le monde afin de proposer son expérience de réalité virtuelle. De nouvelles images devraient y être régulièrement ajoutées.