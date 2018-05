VIDEO. "Plaire, aimer et courir vite" : "C'est toujours important d'aborder des thèmes comme le sida au cinéma", estime l'acteur Pierre Deladonchamps

"C'est important d'aborder ces sujets au cinéma". Invité jeudi 10 mai sur franceinfo pour parler de son film, Plaire, aimer et courir vite, en compétition à Cannes, l'acteur Pierre Deladonchamps a estimé que le cinéma était dans son rôle en abordant des sujets comme le sida, fil rouge du film. "Relayer ce thème dans la fiction permet d'expier des choses et de mieux comprendre cette époque", a-t-il déclaré.

Plaire, aimer et courir vite, C Il est présenté ce jeudi sur la Croisette et sort en même temps dans les salles. Le cinéaste y met en scène l'histoire d'amour entre deux hommes au début des années 1990. Vincent Lacoste y joue un étudiant rennais et Pierre Deladonchamps un écrivain parisien. Le premier est à l'aube de sa vie et se cherche ; le second est malade du sida.