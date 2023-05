Pour cette 76ème édition du Festival de Cannes, Valérie Efira porte deux projets sur le tapis rouge : le film «L’Amour et les forêts», réalisé par Valérie Donzelli et «Rien à perdre» de Delphine Deloget. L’actrice de 46 ans échange avec Augustin Trapenard.

“J'ai aimé que le film de Valérie Donzelli regarde à l'endroit de la victime et du déni, parce que ça a un rapport avec le déni, c'est-à-dire que peut-être qu'on est victime et qu'on ne s'aperçoit pas qu'on l’est”. Dans le film de Valérie Donzelli où elle est à l'affiche, Virginie Efira joue une femme amoureuse d’un homme à la possessivité maladive. “La chose qui est représentée dans ce film, c'est-à-dire l'emprise, la violence conjugale, fait partie d'un grand continuum des violences faites aux femmes et qui, finalement, ont été perçues et vues comme telles depuis peu de temps”. Ce film lui a notamment permis de montrer une nouvelle émotion dans son jeu d’actrice : la peur, un sentiment qu’elle trouve difficile à jouer mais qui lui permet de nouvelles expérimentations. “Pour dire des choses très concrètes, par exemple, l'annonce d'une nouvelle terrifiante, qu'est-ce que c'est? (...) Il y avait une scène, comme ça, où on m'annonçait que ma fille a été violée par son père. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre une chose comme ça? Ou dans «Revoir Paris», qu'est-ce que c'est quand on n'a pas vécu de drame, post-attentat? Là, il y a quelque chose qui va forcément vers une représentation. Ce serait fou de croire qu'on peut être juste quelque part”.

Être mise en scène par des femmes

Sur les 17 films de Virginie Efira ces huit dernières années, plus de la moitié ont été réalisés par des femmes. L’actrice explique aimer être regardée par une femme. “C'est des personnages qui sont regardés par tous les biais, mais dont on regarderait aussi la libido, d'être peut-être plus à l'aise sur l'intime, sur le physique, sur le corps, sur la nudité, sur l'introspection de ces trucs-là avec une femme. Pour le moment, pour moi. Parce que j'aime être regardée par une femme”.

Dans le film L’Amour et les forêts, un certain lien entre femmes est représenté. Pour Virginie Efira, “la compétitivité féminine, ou la rivalité, ou même la jalousie n'existent pas (...) Dans les films, ce n'est vraiment pas un truc que j'aime expérimenter. Ça m'est arrivé de tourner un truc où il y avait une rivalité et ce n'est pas du tout quelque chose dans lequel je me sens à l'aise”.