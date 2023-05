Les deux pachas du cinéma français sont réunis dans "Omar la fraise" présenté à Cannes. Un film "à la vie à la mort" entre les deux personnages qu'ils incarnent. Une amitié qui dépasse leur existence à l'écran.

Cannes n'est pas une première pour eux. Mais sur la même affiche, ils n'avaient jamais fait. "On se reniflait. Il y avait un désir depuis longtemps de jouer ensemble", confie Reda Kateb, interrogé par franceinfo. L'acteur incarne Omar la fraise, un surnom qui reste mystérieux tout au long du premier film d'Elias Belkeddar, oeuvre drôle et tarantinesque dans les rues d'Alger. Reda Kateb offre la réplique à Benoît Magimel, Omar et Roger, deux amis, deux bandits à l'ancienne assignés en Algérie par la force des choses. Ils vont alors se reconvertir et vouloir se ranger. Vouloir seulement, car le sang ne va pas tarder à couler de nouveau.

Les deux complices, qui se jurent à l'image de nourrir leur amitié et fraternité "à la vie à la mort", le sont-ils aussi dans la vie hors des plateaux ? "L'amitié, c'est des différences. Et nos différences sont magnifiques parce qu'on ne s'admire pas pour les mêmes choses", consent Benoît Magimel, heureux de défendre le film sur la Croisette, hors compétition, et qui sort en salle ce mercredi avec Meriem Amair à leurs côtés. "On se retrouve aussi dans la naïveté que nous avions dans nos premiers temps dans le monde du cinéma, on n'avait pas les codes. Je crois que c'est une chose que l'on partage."